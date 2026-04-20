Некоторые ждали от искусственного интеллекта прихода на смену приложениям, но вместо этого их стало ещё больше

В своё время появлялись прогнозы относительно того, что искусственный интеллект снизит зависимость пользователей от мобильных приложений. Собранная недавно аналитической компанией Appfigures статистика говорит о том, что количество релизов приложений в первом квартале 2026 года выросло на 60% по сравнению с этим же отрезком времени прошлого года. Данные относятся как к магазину приложений Google, так и Apple.

На платформе iOS этот результат ещё более выраженный, поскольку число релизов новых приложений выросло на 80%. Предварительные данные за апрель говорят, что на iOS релизов стало больше на 89%, а на обеих платформах на 104%.

Таким образом, опасения относительно того, что ИИ со своим разговорным интерфейсом снизит потребность в отдельных приложениях, не оправдались. Вместо этого инструменты искусственного интеллекта позволяют создавать приложения даже тем, кто не разбирается в программировании. Барьер входа стал ниже, что даёт возможность легче превращать идеи в работающее программное обеспечение.

Изображение: App Store / Unsplash

Чаще всего среди новых приложений встречаются программы для повышения производительности и относящиеся к стилю жизни. Выросло также количество приложений в категории здоровья и фитнеса.

Для Google и Apple это хорошая новость, поскольку увеличение числа приложений позволяет им зарабатывать на покупках внутри них, получая свой процент. Что касается разработчиков приложений, они могут свободнее экспериментировать и внедрять инновации в невиданных прежде масштабах.

С другой стороны, наверняка вырастет количество приложений низкого качества, а также попросту вредоносных. В результате пользователям станет труднее отличать качественные и доверенные приложения от низкопробных и опасных. Такая проблема должна подтолкнуть Google и Apple к усовершенствованию своих систем проверки выставляемых в магазин приложений.