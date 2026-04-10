В преддверии дальнейшего роста стоимости компонентов поставщики наращивают объём запасов

Ухудшение макроэкономических условий и дефицит памяти не помешали рынку персональных компьютеров в начале 2026 года показать рост на 2,5%. Аналитическая компания IDC сообщает, что в первом квартале было выпущено 65,6 млн компьютеров.

Мешать этому росту пытались многочисленные негативные макроэкономические факторы, в том числе события на Ближнем Востоке. С другой стороны, предприятия продолжают уходить с устаревшей операционной системы Windows 10, что требует покупки более современных компьютеров.

По словам вице-президента IDC, в ближайшие месяцы следует ожидать серьёзной проверки операционной устойчивости поставщиков. По итогам года рыночные доли разных производителей могут серьёзно поменяться. Компании с более широким доступом к памяти и разнообразным ассортиментом продукции будут иметь перед конкурентами преимущества.

Несмотря на рост в первом квартале, прогнозы на будущее негативные. По словам аналитиков, во всех крупных регионах наблюдаются признаки падения спроса по мере роста цен. Если производственные и логистические издержки продолжат увеличиваться, падение спроса до конца года выглядит неминуемым.