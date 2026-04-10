Выпустив несколько патчей представленной три недели назад видеоигры Crimson Desert, разработчики поделились информацией о том, чем планируют заниматься с апреля по июнь. В первую очередь южнокорейский разработчик принесёт в игру возможность выбирать уровень сложности. Будет доступно три уровня: лёгкий, нормальный и сложный.
Желающие получат возможность после первой победы над определённым боссом сражаться с ним снова и снова. Это позволит игрокам анализировать, насколько далеко персонаж продвинулся в развитии с момента первой встречи с этим боссом. Также подобные повторные бои помогут протестировать новые стратегии ведения боя.
Ещё разработчики дали намёк относительно будущего ориентированного на бои контента, не уточняя подробностей. Отвечая требованиям геймеров, разработчики добавят игровым персонажам Дамиане и Оонгке аналоги навыков Force Palm и Axiom Force. Появится опция сокрытия оружия, которое персонаж носит на спине.
Ещё в игре может появиться отдельное хранилище для еды, одежды, собираемых и коллекционных предметов. Появятся новые ездовые животные и питомцы, специальная броня для ездовых животных.
Отвечая на критику относительно управления, разработчики добавят настройки контроллера. Будет расширен выбор настраиваемых клавиш на клавиатуре. Ожидаются улучшения интерфейса карты, инвентаря и домов. На больших расстояниях должно вырасти качество визуальных эффектов.