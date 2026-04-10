Компания Pearl Abyss рассказала о планах релизов с апреля по июнь

Выпустив несколько патчей представленной три недели назад видеоигры Crimson Desert, разработчики поделились информацией о том, чем планируют заниматься с апреля по июнь. В первую очередь южнокорейский разработчик принесёт в игру возможность выбирать уровень сложности. Будет доступно три уровня: лёгкий, нормальный и сложный.

Желающие получат возможность после первой победы над определённым боссом сражаться с ним снова и снова. Это позволит игрокам анализировать, насколько далеко персонаж продвинулся в развитии с момента первой встречи с этим боссом. Также подобные повторные бои помогут протестировать новые стратегии ведения боя.

Изображение: Pearl Abyss

Ещё разработчики дали намёк относительно будущего ориентированного на бои контента, не уточняя подробностей. Отвечая требованиям геймеров, разработчики добавят игровым персонажам Дамиане и Оонгке аналоги навыков Force Palm и Axiom Force. Появится опция сокрытия оружия, которое персонаж носит на спине.

Ещё в игре может появиться отдельное хранилище для еды, одежды, собираемых и коллекционных предметов. Появятся новые ездовые животные и питомцы, специальная броня для ездовых животных.

Отвечая на критику относительно управления, разработчики добавят настройки контроллера. Будет расширен выбор настраиваемых клавиш на клавиатуре. Ожидаются улучшения интерфейса карты, инвентаря и домов. На больших расстояниях должно вырасти качество визуальных эффектов.