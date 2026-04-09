Эта находка позволит лучше понимать процесс распространения христианства в Карелии и связи этого региона с Балтийским миром

Работающие в Приозёрском районе Ленинградской области специалисты Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук обнаружили средневековое захоронение карельского воина. Речь может идти о могиле высокопоставленного вассала, вроде члена служившей Новгороду княжеской военной элиты.

Находка относится к XIII веку и состоит из меча, шпор, серебряных монет, декоративных металлических деталей. Больше всего исследователей порадовало обнаружение редкого бронзового напёрсного креста.

Воин был похоронен в те времена, когда финно-угорские народы претерпевали серьёзную религиозную трансформацию. Принадлежность воина к элите может косвенно свидетельствовать о более тесных связях Карелии и центральных регионов средневековой Руси, чем считали прежде.

Официально распространение христианства в Карелии началось в 1227 году во времена правления князя Ярослава Всеволодовича. Именно тогда представители элиты начали публично демонстрировать свою приверженность этой религии. Ношение креста поверх одежды считалось политическим и культурным заявлением, говорящим о расширении влияния Новгорода.

Подобные кресты археологи находили крайне редко. Похожий крест был найден на острове Готланд, который в средневековый период был крупным торговым центром Балтийского моря.

Открытие ещё раз указывает на положение Карелии как пограничного региона между Востоком и Западом. В XII веке регион был частью связывающей Новгород, Балтику и Северную Европу динамичной сети.

Специалисты провели рентгенофлуоресцентный анализ погребальных предметов, определив состав металлов. В дальнейшем планируется расширить площадь раскопок, и не исключено, что месту будет присвоен статус объекта исторического и культурного наследия.