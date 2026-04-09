Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Учёные получили новые сведения относительно кулона из зуба тюленя возрастом 15000 лет
Он был найден в Англии ещё в 1867 году и относится ко временам ледникового периода

Во время раскопок 1867 года в Кентс-Каверн в Девоне археолог Уильям Пенгелли (William Pengelly) нашёл зуб, который поначалу был ошибочно принят за зуб наземного животного вроде барсука или волка. Теперь в журнале Quaternary Science Reviews было опубликовано исследование, рассказавшее, что речь идёт об изготовленном из зуба серого тюленя кулоне.

Изображение: Попечители Музея естественной истории

Этот кулон относится к позднему верхнему палеолиту, к мадленской культуре, которая была периодом расцвета искусств и символического поведения жителей Европы. Для анализа применялись самые современные методы визуализации, в том числе 3D-анализ поверхности и микрокомпьютерная томография.

Самцу серого тюленя в момент смерти было около 12 лет. После извлечения зуб был тщательно модифицирован, его корень был истончён и отполирован. С помощью кремнёвого инструмента в нём сделали отверстие, чтобы зуб можно было носить как кулон. Судя по степени износа, это украшение носили на протяжении многих лет. Поначалу круглое отверстие со временем удлинилось из-за трения о шнур. Это означает, что украшение могли носить как часть ожерелья или браслета.

Место, где нашли зуб, во времена ледникового периода находилось более чем в 100 км от побережья. Кажется, что люди уже тогда перемещались на дальние расстояния. Древние сообщества могли быть значительно более мобильными и взаимосвязанными, чем полагали прежде. Например, в Испании и Франции останки морских млекопитающих и украшения также находили далеко от прибрежных регионов.

Изображение: Попечители Музея естественной истории

По словам доктора Сильвии Белло (Silvia Bello) из Музея естественной истории, подобные предметы могли указывать на принадлежность к группе, высокий статус или связь с прибрежной средой.

В дальнейшем специалисты планируют провести новые анализы, в том числе изотопные исследования, и изучить древнюю ДНК, чтобы узнать географическое происхождение тюленя и улучшить понимание моделей перемещения людей ледникового периода.

#европа #великобритания #археология #англия #ледниковый период #палеолит
Источник: arkeonews.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Популярные статьи

Сейчас обсуждают

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter