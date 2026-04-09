Он был найден в Англии ещё в 1867 году и относится ко временам ледникового периода

Во время раскопок 1867 года в Кентс-Каверн в Девоне археолог Уильям Пенгелли (William Pengelly) нашёл зуб, который поначалу был ошибочно принят за зуб наземного животного вроде барсука или волка. Теперь в журнале Quaternary Science Reviews было опубликовано исследование, рассказавшее, что речь идёт об изготовленном из зуба серого тюленя кулоне.

Изображение: Попечители Музея естественной истории

Этот кулон относится к позднему верхнему палеолиту, к мадленской культуре, которая была периодом расцвета искусств и символического поведения жителей Европы. Для анализа применялись самые современные методы визуализации, в том числе 3D-анализ поверхности и микрокомпьютерная томография.

Самцу серого тюленя в момент смерти было около 12 лет. После извлечения зуб был тщательно модифицирован, его корень был истончён и отполирован. С помощью кремнёвого инструмента в нём сделали отверстие, чтобы зуб можно было носить как кулон. Судя по степени износа, это украшение носили на протяжении многих лет. Поначалу круглое отверстие со временем удлинилось из-за трения о шнур. Это означает, что украшение могли носить как часть ожерелья или браслета.

Место, где нашли зуб, во времена ледникового периода находилось более чем в 100 км от побережья. Кажется, что люди уже тогда перемещались на дальние расстояния. Древние сообщества могли быть значительно более мобильными и взаимосвязанными, чем полагали прежде. Например, в Испании и Франции останки морских млекопитающих и украшения также находили далеко от прибрежных регионов.

Изображение: Попечители Музея естественной истории

По словам доктора Сильвии Белло (Silvia Bello) из Музея естественной истории, подобные предметы могли указывать на принадлежность к группе, высокий статус или связь с прибрежной средой.

В дальнейшем специалисты планируют провести новые анализы, в том числе изотопные исследования, и изучить древнюю ДНК, чтобы узнать географическое происхождение тюленя и улучшить понимание моделей перемещения людей ледникового периода.