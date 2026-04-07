Ценовая политика онлайн-магазинов делает нерентабельным содержание реальных магазинов

РИА «Недвижимость» сообщает со ссылкой на компанию NF Group, что известная российская розничная сеть «М.Видео» планирует в ближайшие месяцы закрыть от 20% до 30% своих магазинов. По статистике на начало 2025 года у компании в России было 1245 магазинов. Простой расчёт показывает, что закрыты могут быть до 386 из них.

Главной причиной такого решения может стать не спад экономики в целом, а популярность у российских покупателей маркетплейсов. Цены на товары в них бывают заметно ниже по сравнению с ценами в обычных магазинах, поскольку им не нужно содержать помещения, платить продавцам и иметь множество других расходов.

Официальные комментарии со стороны «М.Видео» говорят, что компания в 2025 году начала преобразование бизнес-модели, в результате чего офлайн- и онлайн-продажи будут сосуществовать. Одним из следствий этого изменения стратегии стало расширение сети пунктов выдачи заказов.

В частности, в более чем 4500 российских населённых пунктах доступна доставка через «СДЭК», также сеть работает с пунктами выдачи «Яндекс Маркет». В итоге компания «М.Видео» сама собирается превратиться в маркетплейс и за счёт этого сократить расходы.