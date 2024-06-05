Не успел СДЭК восстановиться после взлома, как сразу полетели слухи об утечке данных.

Российская компания СДЭК, занимающаяся доставкой посылок, недавно столкнулась с серьезными проблемами. В конце мая их сервисы перестали функционировать как обычно из-за атаки хакеров. Но теперь есть хорошие новости: к 3 июня компания справилась с проблемами, и все их сервисы снова работают в полную силу.

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Вокруг этого сбоя возникло много разговоров, в том числе и о возможной утечке персональных данных клиентов. Появились сообщения, что хакеры получили доступ к информации о посылках за апрель 2024 года, включая фотографии и подробности отправлений. Однако представители СДЭК быстро вышли на связь и опровергли эти слухи. Они заявили, что нет никаких доказательств утечки данных клиентов и призвали всех опираться только на проверенную информацию.

Интересно, что за сбой в работе сервисов взяла ответственность международная хакерская группа Head Mare. Они заявили, что использовали вирус для атаки на системы СДЭК и даже показали скриншоты, демонстрирующие их доступ к данным компании.

После произошедшего СДЭК провела внутреннее расследование с помощью экспертов в области кибербезопасности. Благодаря этому удалось восстановить работу всех ключевых сервисов. Компания также призвала не доверять непроверенным источникам, которые могут распространять ложную информацию.

Важно отметить, что, несмотря на утверждения о доступе к данным, эксперты уверены, что найденная информация не могла быть использована для проникновения в системы компании или запуска вредоносных программ.

В итоге, хотя ситуация со сбоем и возможной утечкой данных вызвала много волнений, СДЭК уверяет, что все под контролем, и клиентам не о чем беспокоиться. Компания продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая доставку посылок по всей России.