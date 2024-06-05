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g1tarist
СДЭК опровергло слухи об утечке данных после массового сбоя
Не успел СДЭК восстановиться после взлома, как сразу полетели слухи об утечке данных.

Российская компания СДЭК, занимающаяся доставкой посылок, недавно столкнулась с серьезными проблемами. В конце мая их сервисы перестали функционировать как обычно из-за атаки хакеров. Но теперь есть хорошие новости: к 3 июня компания справилась с проблемами, и все их сервисы снова работают в полную силу.

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Вокруг этого сбоя возникло много разговоров, в том числе и о возможной утечке персональных данных клиентов. Появились сообщения, что хакеры получили доступ к информации о посылках за апрель 2024 года, включая фотографии и подробности отправлений. Однако представители СДЭК быстро вышли на связь и опровергли эти слухи. Они заявили, что нет никаких доказательств утечки данных клиентов и призвали всех опираться только на проверенную информацию.

Интересно, что за сбой в работе сервисов взяла ответственность международная хакерская группа Head Mare. Они заявили, что использовали вирус для атаки на системы СДЭК и даже показали скриншоты, демонстрирующие их доступ к данным компании.

После произошедшего СДЭК провела внутреннее расследование с помощью экспертов в области кибербезопасности. Благодаря этому удалось восстановить работу всех ключевых сервисов. Компания также призвала не доверять непроверенным источникам, которые могут распространять ложную информацию.

Важно отметить, что, несмотря на утверждения о доступе к данным, эксперты уверены, что найденная информация не могла быть использована для проникновения в системы компании или запуска вредоносных программ.

В итоге, хотя ситуация со сбоем и возможной утечкой данных вызвала много волнений, СДЭК уверяет, что все под контролем, и клиентам не о чем беспокоиться. Компания продолжает работать в обычном режиме, обеспечивая доставку посылок по всей России.

#сдэк
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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за сбои в СДЭК
Сайт СДЭК лишь частично восстановил работу после атаки вирусом-шифровальщиком
СДЭК наконец-то смог восстановить работу всех ключевых сервисов после сбоя
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