При этом тактовые частоты у них могут быть ниже, тогда как AMD способна предложить 6 ГГц

В интернете постепенно начинают появляться слухи относительно характеристик процессоров Intel Nova Lake. В частности, один из инсайдеров говорит о производительности на такт и частотах будущих процессоров Intel Coyote Cove P и AMD Zen 6.

Ядра Coyote Cove P будут применяться в процессорах Nova Lake с ядрами Arctic Wolf E. AMD включит архитектуру Zen 6 в состав процессоров Ryzen следующего поколения, тогда как APU перейдут на более энергоэффективные ядра Zen 6c. Intel и AMD официально их пока не представили.

Архитектура Intel Coyote Cove P якобы будет иметь более высокую производительность на такт по сравнению с AMD Zen 6. Тесты SPEC CPU 2017 показали, что нынешняя архитектура Intel Cougar Cove P в процессорах Panther Lake имеет преимущество в плане числа инструкций за такт над Zen 5. Преимущество есть даже у ядер Darkmont E и Lion Cove P.

При этом AMD известна приростом этого параметра в каждом новом поколении архитектуры Zen, а архитектура Zen 6 должна стать крупным обновлением. В плане тактовых частот от неё ждут лидерства и достижения отметки в 6 ГГц или даже выше. Intel будет делать ставку на количество ядер, которых в ноутбуках может быть 28, а в настольных ПК добраться до 52. Объём кэш-памяти может достигать 288 МБ.