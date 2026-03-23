Концентрические вложенные комплексы показали скрытые торговые сети минувших столетий

Археологам удалось получить улучшенное представление о торговле племени майя благодаря обнаружению серии необычных образований в лесах на полуострове Юкатан. Сооружения в составе концентрических узоров указывают на существование рынков майя.

Исследования под руководством археолога Ивана Шпрайца (Ivan Šprajc) обнаружили десятки подобных сооружений. Больше всего их было в мексиканском городе Кампече. Планировка сооружений даёт понять, что это были организованные торговые центры, а не церемониальные или жилые помещения.

Эти рынки представляют собой многослойные пространства с внутренними дорожками. По описанию они похожи на рынки, с которыми в своё время столкнулись первые колонисты этих земель.

По мнению археологов, на низких платформах когда-то находились прилавки со скоропортящимися товарами для продажи и обмена. Между ними могли находиться пешеходные дорожки.

Крупные храмы и дворцы найти проще, но подобные сооружения теряются в густых джунглях. На помощь приходит технология лазерного сканирования LiDAR, которая видит даже под растительностью. Благодаря этому методу исследователи смогли задокументировать примерно 50 подобных комплексов, и наверняка немало других пока остаются ненайденными.

Изображение: Šprajc I. 2026, Ancient Mesoamerica

Обнаруженные сооружения напоминают об уже известных местах, таких как Восточная площадь Тикаля и комплекс Чиик Нахб в Калакмуле. В последнем на фресках были найдены изображения торгующих различными товарами людей. Это указывает на существование в те времена организованной коммерческой деятельности.

Наличие поблизости с найденными пространствами алтарей, святилищ и церемониальных сооружений указывает на связь торговли и ритуальных практик. Географическое распределение сооружений также не является случайным. Многие из них находятся вдоль важных торговых путей, рядом с источниками воды или в крупных городских центрах.

Сделанное открытие описывает племя майя не только как богатое ритуалами и монументальной архитектурой, но и обладавшее структурированным экономическим обменом и масштабной повседневной торговлей.