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Ученые определили происхождение астероида, уничтожившего динозавров
Геологические данные свидетельствуют о том, что огромный астероид, образовавший кратер Чиксулуб, представлял собой углеродистый хондритовый камень.

66 миллионов лет назад произошло событие, навсегда изменившее ход эволюции на нашей планете. Гигантский астероид, врезавшийся в район современного полуострова Юкатан в Мексике, стал причиной исчезновения динозавров и открыл новую эру в истории Земли. Долгое время происхождение этого космического пришельца оставалось загадкой. Однако недавние исследования пролили свет на его историю происхождения и раскрыли удивительные подробности о путешествии, которое привело к столь драматичным последствиям.

Группа ученых под руководством Марио Фишера-Гёдде из Кёльнского университета совершила прорыв в изучении Чиксулубского кратера — геологического свидетельства того рокового столкновения. Инновационный подход исследователей заключался в анализе изотопного состава рутения, обнаруженного в глубоководных породах недалеко от полуострова Юкатан. Этот метод позволил им создать своеобразный "химический отпечаток пальца" астероида.

Результаты анализа оказались неожиданными: астероид-убийца принадлежал к редкому для внутренней Солнечной системы типу C (углеродистому). Такие объекты обычно формируются во внешних областях нашей планетарной системы, за орбитой Юпитера. Данное открытие опровергло предыдущие теории о происхождении убийцы динозавров и заставило ученых пересмотреть свои представления о динамике движения астероидов в Солнечной системе.

Для подтверждения своих выводов исследователи провели сравнительный анализ образцов из других кратеров, возраст которых варьируется от 36 до 470 миллионов лет. Большинство этих кратеров были вызваны астероидами S-типа, типичными для внутренней Солнечной системы. Это сопоставление подчеркнуло уникальность Чиксулубского события и его исключительную роль в истории Земли.

Кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан. Автор: Д. ван Равенсвай/Science Photo Library

Открытие дальнего происхождения астероида поднимает новые вопросы о механизмах, которые могли вывести его из стабильной орбиты и направить к Земле. Предполагается, что ключевую роль в этом процессе мог сыграть Юпитер, чье мощное гравитационное поле способно существенно влиять на траектории космических тел.

Последствия столкновения были катастрофическими: глобальные пожары, многолетнее похолодание из-за пылевой завесы в атмосфере, массовое вымирание видов. Однако именно это событие создало условия для расцвета млекопитающих и, в конечном итоге, появления человека.

В настоящее время, спустя десятки миллионов лет после этого судьбоносного столкновения, человечество активно изучает астероиды и разрабатывает стратегии защиты от потенциальных космических угроз. Миссии вроде OSIRIS-REx, исследующей астероид Бенну (также C-типа), помогли нам лучше понять природу этих небесных тел и их роль в формировании Солнечной системы.

Исследование Фишера-Гёдде и его коллег не только проливает свет на древнюю космическую катастрофу, но и демонстрирует, насколько сложной и динамичной может быть история нашей планетарной системы. Оно напоминает нам о хрупкости жизни на Земле и о том, как события космического масштаба могут кардинально изменить эволюционный путь целой планеты.

Понимание происхождения и природы астероидов, подобных Чиксулубскому, имеет не только научное, но и практическое значение. Оно помогает совершенствовать методы обнаружения и классификации потенциально опасных объектов, приближающихся к Земле, что критически важно для разработки эффективных стратегий планетарной защиты.

В конечном счете, это исследование служит ярким напоминанием о том, что наша планета — часть гораздо более обширной и сложной космической системы, события в которой могут иметь далеко идущие последствия для жизни на Земле.

#астероид #динозавры #чиксулуб #чиксулубский кратер #юкатан
Источник: nationalgeographic.com
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Ученые выяснила происхождение астероида, из-за которого вымерли динозавры
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