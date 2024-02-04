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Bublik1
Учёные назвали главную причину падения цивилизации майя, связав упадок с климатическими изменениями
Как выяснилось, в какой-то момент в Южной Америке бушевала длительная засуха, ну а голод и нужда привели к разрушению мощной цивилизации

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Многие историки полагают, что успешная колонизация Америки европейцами стала возможна только потому, что она произошла в наиболее оптимальный временной период. Всё дело в том, что к моменту высадки европейцев на континенте не было единой силы, которая могла бы оказать чужеземцам сопротивление. Ну а поскольку на стороне колонизаторов было более современное оружие, то у аборигенов не было шансов.

И всё же, буквально за 50 лет до того, как Колумб открыл новый континент, существовала мощная цивилизация. Речь идёт о майя, которые были многочисленны, хорошо организованы и могли отбросить европейцев в океан. Вот только к началу массовой экспансии колонистов, майя представляли собой разрозненные племена, которые не хотели и не могли сопротивляться. Историки часто спорят о том, отчего цивилизация, которая продержалась много веков, буквально испарилась, но только недавно начали понимать истинные причины трагического события. 

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Судя по всему, столица майя, располагавшаяся на полуострове Юкатан в 13-14 веках была разрушена и брошена в ходе гражданской войны и внутренних междоусобиц. Причиной стала полувековая засуха, которая выступила в роли триггера для противостояния между различными политическими силами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предоставляет новый взгляд на события в этом регионе, демонстрируя, как изменения климата могут оказать серьёзное давление даже на зрелую цивилизацию. Учёные предполагают, что именно длительная засуха стала катализатором гражданского конфликта, который привёл к политическому коллапсу майя. Отмечается, что существует множество источников, указывающих на то, что в какой-то момент количество конфликтов значительно возросло. В результате масштабного компьютерного моделирования удалось соотнести беспорядки в городе с засухой между 1400 и 1450 годами.

Исследователи уверены, что длительная засуха привела к эскалации напряжённости между конкурирующими фракциями. Команда учёных использовала множество исторических данных, включая изменение численности населения, климатические условия и действующие торговые пути. Дополнительно анализ человеческих останков, выявивший признаки травматических повреждений, свидетельствует о воздействии конфликта на общество. Интересно, что учёные выявили корреляцию между уровнем осадков и численностью населения, а также связь между снижением осадков и увеличением конфликтов. Эти данные подчёркивают, что длительная засуха в 1400-1450 годах и стала причиной разрушения цивилизации майя.

Предполагается, что нехватка воды существенно повлияла на сельское хозяйство и торговлю, создавая дополнительное бремя для местных жителей. Недостаток продовольствия и рост конфликтов вынуждали людей покидать крупные города, а в итоге миграция стала неконтролируемой. В одной из братских могил в крупном городе обнаружено множество останков, принадлежащих членам влиятельных семей. Это подтверждает, что конфликты и социальные потрясения привели к тому, что для правящих элит всё закончилось плохо. Несмотря на то, что переселение части населения в другие регионы Юкатана способствовало выживанию культуры майя, исследование подчёркивает, что адаптация могла помочь только в определённый момент. Сегодня эти регионы снова сталкиваются с климатическим кризисом, подчёркивая важность изучения опыта прошлого для лучшего понимания вызовов современности.

Загадочная цивилизация майя, просуществовавшая на просторах Америки с примерно 2000 года до н.э. до 1500 года н.э., оставила после себя богатое наследие и тайны, которые продолжают волновать исследователей и археологов по всему миру. Древний народ, населявший территории, которые включали современные Гватемалу, Мексику, Белиз и Гондурас, создал удивительную цивилизацию, процветающую в области архитектуры, искусства, астрономии и математики.

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Наиболее интересные достижения этой цивилизации до сих пор вызывают интерес у научного сообщества. 

  • Загадка пирамид и городов-храмов. Майя строили величественные пирамиды и города-храмы, такие как Чичен-Ица, Паленке, Тикаль и многие другие. Их архитектура восхищает своими пропорциями и точностью, но даже сегодня сложно сказать, каким образом древние зодчие достигали такой высокой точности без использования современных технологий. Многие из этих сооружений были построены в местах, где нет близкого доступа к камню или другим строительным материалам, что добавляет загадочности их возникновению.
  • Таинственный майянский календарь. Майя разработали один из самых точных календарей в древнем мире. Их календарная система включала различные циклы, такие как долгие счета и круги в 260 и 365 дней. Но самой известной стала их долгая отсчётная система, которая заканчивается 21 декабря 2012 года. Это вызвало много спекуляций и теорий о конце света, но в действительности для местных жителей это был просто конец одного цикла и начало другого.
  • Письменность и знания. Майя разработали собственную письменность, которая состояла из сложной системы иероглифов. Эта письменность долгое время оставалась нераспознанной, пока не была разгадана благодаря усилиям современных исследователей. С помощью этой письменности удалось прочесть множество текстов, рассказывающих об истории, культуре, религии и научных знаниях древней цивилизации. 
  • Торговля и обмен. Майя были активными торговцами и обменивались товарами со многими другими цивилизациями, такими как ацтеки, инки и даже отдалёнными регионами в Южной Америке. Их торговые сети простирались на сотни километров, а вещи, такие как драгоценные камни, шёлк и кулинарные продукты, передвигались по этим сетям в обмен на другие товары.
#наука #история #интересное #майя
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