Как выяснилось, в какой-то момент в Южной Америке бушевала длительная засуха, ну а голод и нужда привели к разрушению мощной цивилизации

Многие историки полагают, что успешная колонизация Америки европейцами стала возможна только потому, что она произошла в наиболее оптимальный временной период. Всё дело в том, что к моменту высадки европейцев на континенте не было единой силы, которая могла бы оказать чужеземцам сопротивление. Ну а поскольку на стороне колонизаторов было более современное оружие, то у аборигенов не было шансов.

И всё же, буквально за 50 лет до того, как Колумб открыл новый континент, существовала мощная цивилизация. Речь идёт о майя, которые были многочисленны, хорошо организованы и могли отбросить европейцев в океан. Вот только к началу массовой экспансии колонистов, майя представляли собой разрозненные племена, которые не хотели и не могли сопротивляться. Историки часто спорят о том, отчего цивилизация, которая продержалась много веков, буквально испарилась, но только недавно начали понимать истинные причины трагического события.

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Судя по всему, столица майя, располагавшаяся на полуострове Юкатан в 13-14 веках была разрушена и брошена в ходе гражданской войны и внутренних междоусобиц. Причиной стала полувековая засуха, которая выступила в роли триггера для противостояния между различными политическими силами. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, предоставляет новый взгляд на события в этом регионе, демонстрируя, как изменения климата могут оказать серьёзное давление даже на зрелую цивилизацию. Учёные предполагают, что именно длительная засуха стала катализатором гражданского конфликта, который привёл к политическому коллапсу майя. Отмечается, что существует множество источников, указывающих на то, что в какой-то момент количество конфликтов значительно возросло. В результате масштабного компьютерного моделирования удалось соотнести беспорядки в городе с засухой между 1400 и 1450 годами.

Исследователи уверены, что длительная засуха привела к эскалации напряжённости между конкурирующими фракциями. Команда учёных использовала множество исторических данных, включая изменение численности населения, климатические условия и действующие торговые пути. Дополнительно анализ человеческих останков, выявивший признаки травматических повреждений, свидетельствует о воздействии конфликта на общество. Интересно, что учёные выявили корреляцию между уровнем осадков и численностью населения, а также связь между снижением осадков и увеличением конфликтов. Эти данные подчёркивают, что длительная засуха в 1400-1450 годах и стала причиной разрушения цивилизации майя.

Предполагается, что нехватка воды существенно повлияла на сельское хозяйство и торговлю, создавая дополнительное бремя для местных жителей. Недостаток продовольствия и рост конфликтов вынуждали людей покидать крупные города, а в итоге миграция стала неконтролируемой. В одной из братских могил в крупном городе обнаружено множество останков, принадлежащих членам влиятельных семей. Это подтверждает, что конфликты и социальные потрясения привели к тому, что для правящих элит всё закончилось плохо. Несмотря на то, что переселение части населения в другие регионы Юкатана способствовало выживанию культуры майя, исследование подчёркивает, что адаптация могла помочь только в определённый момент. Сегодня эти регионы снова сталкиваются с климатическим кризисом, подчёркивая важность изучения опыта прошлого для лучшего понимания вызовов современности.

Загадочная цивилизация майя, просуществовавшая на просторах Америки с примерно 2000 года до н.э. до 1500 года н.э., оставила после себя богатое наследие и тайны, которые продолжают волновать исследователей и археологов по всему миру. Древний народ, населявший территории, которые включали современные Гватемалу, Мексику, Белиз и Гондурас, создал удивительную цивилизацию, процветающую в области архитектуры, искусства, астрономии и математики.

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Наиболее интересные достижения этой цивилизации до сих пор вызывают интерес у научного сообщества.