Это обновление позволяет сохранить работоспособность воспроизведения Blu-ray и может быть нацелено на взломанные консоли

Компания Sony в среду продемонстрировала, что такое долгосрочная поддержка устройств. Представленная почти 20 лет назад игровая консоль PlayStation 3 получила обновление под номером 4.93.

Это произошло через год после выпуска предыдущего обновления 4.92. Примечание к патчу не слишком информативное и говорит о том, что обновление улучшает производительность системы.

Изображение: Grok

Скорее всего, речь может идти о борьбе с модификациями и взломом PlayStation 3. Этот патч среди прочего может усложнить использование взломанных консолей. Подобные ежегодные патчи связаны с ключами шифрования Blu-ray.

На официальной странице обновлений PlayStation 3 сказано, что для воспроизведения дисков Blu-ray потребуется обновлённый ключ шифрования AACS для плеера, поскольку он устаревает каждые 12-18 месяцев. В данном случае необходимо как минимум 200 МБ дискового пространства.