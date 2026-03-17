Дебют игры состоится в четверг, 19 марта

Во вторник, за 2 дня до релиза на многочисленных платформах, в интернете появились кадры игры Crimson Desert на базовом варианте консоли PlayStation 5. Это позволило избавить геймеров от опасений по поводу того, что техническое состояние игры далеко от идеального. На такие мысли некоторых наводило отсутствие показов игры на консолях. В результате кое-кто вспомнил о релизе Cyberpunk 2077 в 2021 году, который прошёл не слишком гладко.

Изображение: Pearl Abyss

Битрейт трансляции был невысоким, поэтому качество изображения оценить трудно, но зато скорость игры не разочаровала. Процесс выглядит плавным, без заметных подтормаживаний при движении и в бою.





В простой PlayStation 5 нет поддержки технологии PSSR 2, которая повысит производительность игры на PlayStation 5 Pro. На прошлой неделе бывший разработчик из Pearl Abyss рассказал, что эта игра находится на значительно более высоком уровне по сравнению с типовыми играми на движке Unreal Engine 5.