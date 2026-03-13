Анализ внутренних компонентов Samsung Galaxy S26 Ultra показал оригинальную конструкцию камеры
Внутреннее устройство нового премиального смартфона от Samsung оказалось интересно, в первую очередь, модифицированными охлаждением, камерами, камерой стилуса и динамиками.

Во время анонса Galaxy Unpacked компания Samsung много говорила про искусственный интеллект смартфонов серии Galaxy S26. Между тем внимания заслуживает и внутреннее устройство аппарата Ultra. YouTube-блогер Зак Нельсон выявил несколько заметных изменений в камерах и системе охлаждения смартфона южнокорейского производителя.

В частности, речь идёт о внутренней части зум-камеры. Samsung снова применяет телеобъектив 50 Мп с 5-кратным зумом, но внутренняя конструкция изменилась. На этот раз используется компоновка под названием ALLOP (All Lenses on Prism).

Изображение: Nicholas Sutrich / Android Central

Если в большинстве камер-перископов перед блоком линз находится призма, блокирующая часть света, Samsung разместила линзы непосредственно на призме, и на сенсор в результате попадает больше света. С такой конструкцией диафрагма стала f/2.9 против f/3.4 в модели прошлого года, и камера способна собирать на 37% больше света. При этом модуль камеры стал на 22% короче, что дало возможность сделать устройство более тонким.

Что касается системы охлаждения, она стала крупнее. Испарительный отсек вырос на 15%. Это позволит эффективнее рассеивать тепло и дольше работать со смартфоном под высокими нагрузками без падения производительности.

Для стилуса S Pen южнокорейские инженеры отделили его слот от внутренних компонентов, сделав герметичную конструкцию. Если в слот попадёт жидкость, компоненты не будут повреждены.

Для улучшения звука Samsung добавила в модуль динамиков крошечные шарики. Другим отличием от Galaxy S25 Ultra является отсутствие антибликового покрытия. Это изменение могли сделать ради работы функции «Дисплей конфиденциальности».

Процесс разбора показал, что ремонтопригодность аппарата находится на высоком уровне, о чём мы уже писали. При помощи нагрева задняя панель снимается достаточно просто, позволяя без труда заменить батарею.

#смартфоны #samsung #youtube #galaxy s26 ultra
Источник: androidcentral.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

