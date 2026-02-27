Смартфоны Samsung средней ценовой категории должны поступить в продажу в марте

Анонсировав серию премиальных смартфонов Galaxy S26, южнокорейская компания Samsung займётся более доступными по цене устройствами. Следующими на подходе должны быть аппараты средней ценовой категории Galaxy A37 и A57. В базе данных организации EPREL появились маркировки EU ENERGY для этих аппаратов.

Модель A37 имеет рейтинг А по автономности и способна работать на одной зарядке 53 часа. Аккумулятор здесь рассчитан на 1200 циклов, прежде чем может потребоваться заменить его. Устойчивость к падениям здесь имеет оценку B, а ремонтопригодность получила C.

Изображение: nieuwemobiel.nl

Galaxy A57 также оценили на А за автономность благодаря работе на протяжении 52 часов. Батарея у него также рассчитана на 1200 циклов зарядки. За устойчивость к падениям также дана оценка А, а за ремонтопригодность - C.

У обоих устройств есть защита от воды и пыли уровня IP68, что стало шагом вперёд по сравнению с их предшественниками 2025 года.

По автономности оба аппарата сделали заметный шаг вперёд, но, как и в случае с Galaxy S26, они рассчитаны на меньшее число циклов зарядки. Оба устройства поддерживают зарядку мощностью 45 Вт и получили усовершенствованные камеры.