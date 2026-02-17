Общее число читателей этих каналов перевалило за 10 млн пользователей

Недавно в российском мессенджере Max появилась возможность создавать приватные каналы и приглашать туда участников при помощи ссылок или из списка контактов. После этого среднесуточное значение создаваемых каналов составило 145 000. Наибольший интерес к таким каналам пользователи Max проявили 12 февраля, создав в этот день около 276 000 каналов. Один приватный канал сумел за несколько дней набрать 56 000 читателей.

Изображение: Max

Функциональность создания частных каналов появилась в Max в прошлый вторник, 10 февраля. Помимо отправки ссылок, автор канала может активировать в настройках опцию под названием «Заявка на вступление», после чего подать такую заявку сможет любой желающий пользователь мессенджера Max. Администратор после этого будет решать, одобрить заявку или отклонить.

Ещё одно обновление мессенджер Max получил 12 февраля, когда появилась возможность закрывать через него больничные листы. Издание «РИА Новости» рассказало, что лечащие врачи при помощи телемедицины посредством Max могут оценивать состояние своих пациентов. Относится это и к экспертизе на временную нетрудоспособность. Через мессенджер больничный только закрывается, но для продления предстоит по старинке идти к врачу лично.