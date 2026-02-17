Среди них одна только американская компания Amazon избавилась от 16000 сотрудников

Статистика RationalFX показала, что в первом месяце 2026 года персонал IT-компаний по всему миру увольняли так часто, как никогда прежде. За месяц количество сокращений достигло 30700, в результате чего при сохранении темпов прошлогодний рекорд увольнений может быть побит. В 2025 году было уволено 245000 человек.

80% сокращений пришлось на США, а именно 24600 человек. Среди компаний лидером стала Amazon, которая избавилась от 16000 сотрудников. В Европе уволили 4214 человек, из них в Швеции 1900 человек, в Нидерландах сократили 1700 рабочих мест. Происходит это в первую очередь из желания компаний сократить расходы и как побочный эффект внедрения искусственного интеллекта. Аналитики полагают, что всего в этом году работу могут потерять свыше 270000 IT-специалистов.

Среди шведских увольнений 1900 сотрудников пришлось на телекоммуникационную компанию Ericsson, которая увидела падение спроса на оборудование для сетей 5G и увеличение конкуренции. В Нидерландах увольнения пришлись на компанию ASML, которые известны своим незаменимым оборудованием для выпуска передовых чипов.

В США компания Meta* уволила 1500 человек из подразделения Reality Labs, поскольку устройства виртуальной реальности особым спросом не пользуются. Компания Block от создателя Twitter Джека Дорси уволила каждого десятого сотрудника, а именно 1100 человек. Такие увольнения в этой компании происходят в третий раз за три года. Среди остальных уволили сотрудников компании Autodesk и Salesforce.

Из всех увольнений 1430 человек сократили с целью автоматизации их функциональности. Эксперты полагают, что эта тенденция будет только нарастать.

* Meta — признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ



