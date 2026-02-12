Основанный в VIII веке до н.э. город Трапезус объединял морские торговые пути и караванные тропы на суше

Работающие в турецком городе Трабзоне археологи обнаружили один из трёх известных древних речных портов. Находка была сделана под землёй на глубине 8 м там, где расположен современный город. Это открытие даст возможность больше узнать о торговых и логистических сетях Черноморского региона 2000 лет назад.

Изображение: İHA

Трабзон был основан ещё в VIII веке до н.э. поселенцами из Милета как греческая колония Трапезус, и его местоположение позволяло объединять Анатолию, Кавказ и Персию. Судя по археологическим слоям, этот порт непрерывно использовался и постоянно совершенствовался во времена Византийской и Османской империй, а также в первые годы существования Турецкой республики. Из этого следует, что он был полезен для торговли на протяжении более чем двух тысячелетий. Речные порты древности обеспечивали прохождение товаров между морскими торговыми путями и внутренними караванными тропами, и в те времена их было очень мало.

Изображение: İHA

Каменная кладка была заложена во времена Римской империи и имеет длину 135 м и толщину 2 м. К ней добавили византийскую керамику, также здесь проводили структурные ремонтные работы.

Торговый комплекс имел впечатляющие масштабы. У главной причальной стены было две пары больших ворот, одни из них с аркой. Через эти ворота могли проходить товары между гаванью и рыночными или складскими помещениями поблизости. Планировка показывает высокоорганизованную систему управления проходившими через город огромными объёмами товаров.

Изображение: İHA

Раскопки стартовали в районе Пазаркапы ещё в 2020 году, а в 2024 году интенсивность их проведения выросла. Среди найденных артефактов можно назвать крымскую масляную лампу и фрагменты византийской керамики. Сейчас ведутся реставрационные работы, включая удаление современных цементных конструкций с целью сохранения уникального сооружения для будущих поколений, сообщает издание Ancient Origins.