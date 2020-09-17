Firaxis представила воинственную и религиозную Византию в Civilization VI
На днях Firaxis объявила о том, что уже 24 сентября в Civilization VI появятся две новых игровых цивилизации: Византия и Галлия. По традиции, релизу цивилизаций должны предшествовать полноценные обзорные видеоролики их способностей, и начать было решено с Византии. Данная цивилизация описывается как воинственная, экспансионистская держава, опирающаяся на религиозные войны и усиление присутствия своей веры на карте.
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Пойдём по порядку. Уникальная способность Византии как цивилизации называется «Таксис». Смысл прост: чем больше священных городов было обращено в веру Византии, тем выше боевой бонус у юнитов. Кроме того, терпящие от Византии поражение цивилизации и города-государства получают резкий скачок в распространении византийской религии. И, наконец, византийские святыни способствуют более быстрому появлению великого пророка.
Византия обладает сразу двумя уникальными боевыми отрядами — морским и сухопутным. Дромон заменяет квадрирему и обладает повышенной дальностью боя и силой удара; тагма заменяет рыцарей и усиливает как боевых, так и религиозных юнитов поблизости.
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Уникальный инфраструктурный объект Византии — ипподром. Это уникальный район, заменяющий стандартный развлекательный комплекс. Стоит дешевле, строится быстрее и даёт больше довольствия по сравнению со стандартным аналогом. При строительстве зданий в ипподроме город автоматически создаёт дополнительные отряды тяжёлой кавалерии, не требующие содержания.
В Civilization VI Византией правит император Василий II, дарующий своей нации способность «Багрянородный». Кавалерийские отряды под руководством Василия II не получают штрафов при штурме городов, исповедующих созданную Византией религию.
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Как нетрудно заметить, Византия отличается синергией войны и религии, и отыгрывать за эту цивилизацию для максимизации её бонусов придётся соответствующим образом.
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