В вопросах здоровья искусственный интеллект в поиске Google отдаёт предпочтение источникам из своего видеосервиса YouTube, а не авторитетным посвящённым медицине сайтам

Вводя в поисковую систему Google вопрос почти по любой теме, пользователь с большой долей вероятности увидит наверху краткий ответ в виде сводки от искусственного интеллекта, и только потом идут ссылки на сайты. Платформа поисковой оптимизации SE Ranking провела исследование, которое показало, что эти сводки далеко не всегда основаны на информации с авторитетных медицинских сайтов. Данные зачастую берутся из YouTube.

SE Ranking изучила 50 807 поисковых запросов, которые пришли из Берлина и были связаны со здоровьем. Хотя YouTube в качестве источника был упомянут в 4,43% случаев, что кажется небольшим значением, это больше, чем у сайтов авторитетных медицинских учреждений, академических медицинских сайтов или министерств здравоохранения разных стран. Это не слишком вяжется с тем, что Google обещает в сводках ИИ высококачественный контент из авторитетных источников. Поскольку контент на YouTube может загружать любой желающий, средний уровень авторитетности по медицинским вопросам на втором по посещаемости сайте мира кажется сомнительным.

YouTube лидирует с более чем 20 цитированиями и 466 000 упоминаниями источников. На втором месте оказалась немецкая общественная телерадиокомпания с чуть более чем 3%. В целом сводки ИИ были предложены более чем в 82% связанных с медициной поисковых запросов. Поиск вёлся на немецком языке, а как в Германии, так и в Евросоюзе в целом медицинская информация тщательно регулируется строгими стандартами. Если генеративный ИИ даже в таком окружении прибегает к сомнительным источникам, в других странах ситуация может быть ещё хуже.

В Google в ответ на это исследование сообщили о том, что сводки ИИ опираются на достоверную информацию, с какого бы сайта она ни была взята, и что на YouTube хватает каналов медицинских специалистов и учреждений. Среди 25 наиболее цитируемых видеороликов с YouTube 96% относились к проверенным медицинским каналам, но, с другой стороны, эти 25 видео представляют собой менее 1% от общего количества цитирований с YouTube.

Это исследование ещё раз напоминает о том, что по медицинским вопросам следует консультироваться с врачами, а не с интернетом. Генеративный искусственный интеллект известен тем, что способен с уверенным видом выдавать ложную информацию, что в случае с вопросами здоровья может оказаться опасным для жизни.