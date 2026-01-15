Exynos 2600 войдёт в состав каждого четвёртого смартфона серии Galaxy S26

В течение двух месяцев от компании Samsung ждут релиза линейки премиальных смартфонов Galaxy S26, которые ознаменуют появление первых чипов на техпроцессе 2 нм. Модель Exynos 2600 должна принести увеличенную производительность и энергоэффективность. Чтобы её использование было экономически оправданным, необходим определённый уровень выпуска годных чипов с одной кремниевой пластины.

Южнокорейское издание ZDNet сообщает, что прогресс в этом направлении есть. Согласно внешним и внутренним оценкам Samsung, показатель выпуска годных чипов 2 нм перевалил за 50%. В минувшем ноябре он составлял 37%. Это дало возможность принять решение использовать Exynos 2600 в составе Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus в большинстве стран. Предположительно, на этом чипе будет выпущена четверть всех смартфонов линейки Galaxy S26.

Близится к завершению разработка второго поколения техпроцесса SF2P. Его успех или неудача могут иметь решающее значение в глазах сторонних заказчиков вроде Tesla и при производстве чипа Exynos 2700 на 2027 год.