Действие закона вступает в силу 1 марта и повлияет на работу интернет-сервисов в ряде маркетплейсов, стримингов, сайтов знакомств

Многие годы пользователи имели дело с недобросовестными сервисами, на которых доступна платная подписка. Купив эту подписку один раз и введя данные кредитной карты, люди зачастую сталкивались с тем, что деньги регулярно списывались, даже если от подписки пытались отказаться.

Некоторые сервисы могут целенаправленно затруднять обнаружение элементов интерфейса, при помощи которых можно отписаться от услуг. Бывает и так, что даже после отписки списания не прекращались. Вступающий в силу в России 1 марта закон должен прекратить подобную практику.

После вступления закона в силу сервисы с подписками должны будут получить явное согласие пользователя на использование реквизитов его карты или банковского счёта, которые он ранее предоставил. Если пользователь отписался от сервиса, этот сервис больше не имеет права каким-либо образом взаимодействовать с финансовыми данными пользователя. Также он обязан давать простой способ отписаться от услуг.