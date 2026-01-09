Top10VPN оценивает российские потери от блокировок интернета в $11,9 млрд. за год

Специалисты компании Top10VPN ежегодно публикуют списки стран, где больше всего ограничивают доступ в интернет. По итогам 2025 года России в этом списке не было равных.

Общая продолжительность отключений интернета в стране по итогам прошлого года равна 371 66 часов. Эти отключения затронули 146 млн человек, то есть всё население. Главный же показатель, по которому и ранжировались страны, представляет собой экономический ущерб от этих блокировок. В России за год он составил $11,9 млрд.

На втором месте находится Венесуэла, которая находилась без доступа в глобальную сеть 5 952 часа. Это затронуло 17,9 млн человек и лишило страну $1,91 млрд. Как видим, по экономическим потерям разница между первым и вторым местом более чем пятикратная. Замыкает пьедестал почёта Мьянма, где интернет отключали на 9 888 часов, что затронуло 23,6 млн человек и нанесло ущерб на сумму $1,89 млрд.

Российские блокировки отличаются от блокировок в других странах по масштабу и по технической сложности. Сбои были системными и длительными, в том числе вызванными целенаправленным вмешательством в протоколы. Именно по этой причине экономические потери оказались настолько значительными.

Если смотреть на отключения по континентам, за счёт России на первом месте находится Европа. На её долю пришлось около 60% экономических потерь от блокировок. На втором месте находится Азия с общей продолжительностью блокировок 30 903 часа. Пользователей было затронуто вдвое больше, чем в Европе, но из-за более низкого уровня их доходов экономический ущерб был ниже.

Что касается наиболее часто блокируемых социальных сетей, по продолжительности лидирует X (Twitter). В первую очередь этому способствовала полная блокировка платформы в Танзании, которая началась в мае. Почти так же долго блокировался Telegram. TikTok блокировали 14 646 часов, почти половина из этого времени пришлась на Албанию, где блокировка длится с марта.