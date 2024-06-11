Бесплатными приложениями VPN из магазина Google Play лучше не пользоваться

Исследование от портала Top10VPN показывает, что почти все наиболее известные бесплатные приложения VPN из магазина Google Play подвергают риску пользовательскую конфиденциальность. В 90% случаев бывают утечки данных, в двух случаях из трёх персональные данные передаются посторонним. Почти 20% проверенных VPN антивирусы помечают как вредоносные программы.

Это лишь некоторые выводы, которые представлены в данном отчёте. Отчёт составлен на основе анализа исходного кода и сетевого трафика 100 популярных бесплатных сервисов VPN в магазине Google Play. Данные собирались на протяжении нескольких месяцев.

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Поскольку весь пользовательский трафик проходит через VPN, крайне важно быть уверенным в надёжности подобных сервисов. Лучшие среди платных VPN применяют самые современные инструменты защиты конфиденциальности и безопасности. Например, это серверы на основе только оперативной памяти и шифрование с применением стандартов военного уровня. Ещё подобные сервисы регулярно проходят проверки со стороны независимых аналитиков. В случае с бесплатными VPN такого тщательного подхода к безопасности обычно не наблюдается.

Авторы отчётов пришли к выводу, что количество пользователей бесплатных сервисов VPN в последние годы намного увеличилось. Если в 2018 году 100 самых популярных VPN из магазина на Android установили около 260 млн раз, то теперь свыше 2,5 млрд. Все эти пользователи рискуют своими конфиденциальными данными.

Заслуживающие доверия бесплатные сервисы VPN существуют, но большинство остальных стараются лишь заработать на рекламе. Для этого им необходимо продавать пользовательские данные третьим сторонам. Так делают 71% рассмотренных бесплатных VPN. Треть сервисов самостоятельно собирают пользовательские данные и продают их, что полностью противоречит самой сути VPN.

В ближайшие годы ожидается дальнейший рост распространённости бесплатных VPN.