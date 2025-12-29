Такие автомобили выглядят футуристично и способны немного улучшать аэродинамику, но в важный момент выдвижные ручки могут подвести

После 1 января 2027 года китайские автомобилисты не смогут приобрести новые электромобили, в которых ручки сливаются с дверями. Местные регуляторы говорят, что работающие на электричестве механизмы открывания дверей могут подвести после аварии или в случае исчезновения электричества.

Требование Министерства промышленности и информационных технологий Китая гласит, что если масса транспортного средства не превышает 3500 кг, внутри и снаружи у них должны иметься механические ручки для аварийного открывания. У водителей и пассажиров всегда должна быть возможность открыть двери вручную.

На некоторых уже существующих электромобилях механические ручки в салоне имеются, но в стрессовых ситуациях не всегда удаётся их найти. Если же это получилось, не всегда такие ручки срабатывают. Например, проблемы могут возникнуть в холодную погоду, что для России более чем актуально.

Подчиниться новым требованиям придётся местным производителям, таким как BYD, но особенно это относится к Tesla. У американского производителя во всех моделях применяются утопленные ручки с электронным управлением, которые не выступают за пределы кузова. Согласно имеющейся статистике, из-за этого в авариях с участием электромобилей Tesla погибли минимум 15 человек. Некоторым удалось спастись, выбив окна.

В Китае продажи электромобилей самые большие в мире, так что изменения законодательства повлияют и на остальные страны. Если зарубежные производители хотят продолжить продавать свои модели здесь, им придётся вносить изменения в конструкцию дверных ручек.