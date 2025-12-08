Видеокарту Arc A380 она превосходит на 33%

Интегрированная графика Intel Arc B370 была протестирована в бенчмарке Furmark, показав заметное улучшение по сравнению с дискретной видеокартой начального уровня Intel Arc A380. Более быстрый встроенный GPU Intel Arc B390 уже демонстрировался в базах множества бенчмарков, обещая впечатляющую для интегрированного чипа производительность. Модель Arc B370 имеет на 2 ядра Xe3 меньше и чуть более низкую тактовую частоту. Она войдёт в состав ряда процессоров Panther Lake «Core Ultra Series 3».

Arc B370 получит 10 ядер Xe3 и пиковую частоту 2,3 ГГц. Чип указан под идентификатором «DEV: 8086-B083 - SUB: 1025-203D - REV: 4» и достиг пиковой мощности 36 Вт. Из этого делается вывод о том, что процессор Panther Lake, чип Core Ultra 5 338H, имеет ограничение TDP 45 Вт.

Производительность измерялась с использованием API OpenGL на разрешении 2560 x 1440. Ранее графические процессоры Arc испытывали проблемы с этим устаревшим API. Intel провела ряд оптимизаций и доработала драйверы, чтобы исправить ситуацию к моменту появления первых GPU Arc Battlemage.

Arc B370 набрала 2383 балла, опередив ноутбучную карту RTX 3050 с её 2186 баллами и Arc A380 с её 1787 баллами. Lunar Lake Arc 140V в этом тесте набрал 1400 баллов, а мобильная карта RTX 3050 Ti набирает здесь 2485 баллов.

Выходит, что Arc B370 даёт +33% по сравнению с дискретной видеокартой Arc A380 с 8 ядрами Xe и +70% по сравнению с встроенной видеокартой Lunar Lake Arc 140V. У обоих этих GPU 8 ядер, но Lunar Lake основана на архитектуре Xe2, что и позволило получить рост в 70% при увеличении числа ядер только на 25%.

Больше данных о процессорах Panther Lake и их iGPU можно рассчитывать увидеть в начале января на выставке CES 2026.