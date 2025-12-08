Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Встроенная графика Intel Arc B370 с 10 ядрами Xe3 опережает мобильную карту RTX 3050
Видеокарту Arc A380 она превосходит на 33%

Интегрированная графика Intel Arc B370 была протестирована в бенчмарке Furmark, показав заметное улучшение по сравнению с дискретной видеокартой начального уровня Intel Arc A380. Более быстрый встроенный GPU Intel Arc B390 уже демонстрировался в базах множества бенчмарков, обещая впечатляющую для интегрированного чипа производительность. Модель Arc B370 имеет на 2 ядра Xe3 меньше и чуть более низкую тактовую частоту. Она войдёт в состав ряда процессоров Panther Lake «Core Ultra Series 3».

Arc B370 получит 10 ядер Xe3 и пиковую частоту 2,3 ГГц. Чип указан под идентификатором «DEV: 8086-B083 - SUB: 1025-203D - REV: 4» и достиг пиковой мощности 36 Вт. Из этого делается вывод о том, что процессор Panther Lake, чип Core Ultra 5 338H, имеет ограничение TDP 45 Вт.

Производительность измерялась с использованием API OpenGL на разрешении 2560 x 1440. Ранее графические процессоры Arc испытывали проблемы с этим устаревшим API. Intel провела ряд оптимизаций и доработала драйверы, чтобы исправить ситуацию к моменту появления первых GPU Arc Battlemage.

Arc B370 набрала 2383 балла, опередив ноутбучную карту RTX 3050 с её 2186 баллами и Arc A380 с её 1787 баллами. Lunar Lake Arc 140V в этом тесте набрал 1400 баллов, а мобильная карта RTX 3050 Ti набирает здесь 2485 баллов.

Выходит, что Arc B370 даёт +33% по сравнению с дискретной видеокартой Arc A380 с 8 ядрами Xe и +70% по сравнению с встроенной видеокартой Lunar Lake Arc 140V. У обоих этих GPU 8 ядер, но Lunar Lake основана на архитектуре Xe2, что и позволило получить рост в 70% при увеличении числа ядер только на 25%.

Больше данных о процессорах Panther Lake и их iGPU можно рассчитывать увидеть в начале января на выставке CES 2026.

#intel #видеокарты #процессоры
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

4pokalin
18:17
Толку от дешевых материнок, если память в космос улетела.
AMD продолжит производство и поставки чипсета B650 из-за резкого роста цен на память
Auron
18:15
Такой Half-Life2 нам не нужен...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
swr5
17:58
А ничего, что там в B850, B650, в B670 и B870 стоит абсолютно один и тот-же чип, просто в некоторых старших чипсетах - по две штуки.
AMD продолжит производство и поставки чипсета B650 из-за резкого роста цен на память
Vorvort
17:55
Ритейлеры такие же перекупы как маркетплейсы. С какой стати создавать одним перекупам тепличные условия, а других ограничивать?
Крупнейшие ретейлеры пожаловались в правительство на ценовой демпинг со стороны Ozon и Wildberries
NrzhnGL
17:43
Хотел под ам5 перейти. Материнка б650 давно лежало дома, думал оперативку заранее тоже прикупить, и под новый год 9800х3д.... Побоялся покупать, без возможнсти проверить на работоспособность сразу же,...
Цены на модули DDR4 и DDR5 выросли в несколько раз из-за спроса на ИИ
RandomXP
17:42
Это пройдет после НГ
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
Алексей Русакович
17:22
Очень жду посмотреть как это будет работать в реальной жизни. Хотелось бы такой себе.
В Общественной палате предложили сделать киберспорт школьным предметом
Ryzen1200
17:16
Tiny11 25H2 на указанной в статье платформе очень медленно работает
Апгрейд наоборот — как урезанная Windows 11 оживила мой древний ноут
DIP32
17:15
Ну, в СССР тоже не всё так радужно было. Копировали уже устаревшие микросхемы. Смогли i8080, i8086. А вот с 286 и 386 уже облом у Союза вышел. Ну и дорогу осилит лишь идущий. И 65 нм пригодятся. Тем б...
Честный разговор о российской микроэлектронике: техсбор и «прекрасное далёко»
LuftHunter
16:35
на авито новые в 1.5-2 раза дешевле чем в желтой помойке начинающейся на "Я"
Выбираем 8 надёжных SSD большого объёма в декабре 2025 года, пока цены на них не улетели в космос
