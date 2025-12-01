Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Call of Duty: Black Ops 7 потеряла ряд позиций в Европе на второй неделе после релиза
«Чёрная пятница» подстегнула продажи более старых игр

Чуть больше двух недель прошло с момента релиза многопользовательского шутера Call of Duty: Black Ops 7. Если верить последним статистическим данным GSD Sales Data от The Game Business, игра на второй неделе продаж сделала шаг назад в европейских чартах. Не входившие некоторое время в число лидеров игры вернулись благодаря хорошим продажам в «Чёрную пятницу».

На неделе после релиза Black Ops 7 смогла достичь вершин рейтингов, пусть и уступая 63% конкуренту в лице Battlefield 6. На второй неделе, с 17 по 23 ноября, она опустилась на второе место, пропустив вперёд EA Sports FC 26 как по доходам, так и по количеству проданных копий.

Battlefield 6 остаётся в топ-3, идя сразу за Black Ops 7 в обоих рейтингах. Среди недавних новинок Anno 117: Pax Romana и Pokémon Legends Z-A смогли сохранить места в первой десятке обоих списков. Football Manager 26, которым многие геймеры остались недовольны, после лидерства на первой неделе исчез с радаров.

Единственным дополнением к списку выпущенных недавно игр стала Kirby Air Riders. По доходам она замкнула топ-10. Остальные новинки в обоих рейтингах появились благодаря распродажам в Чёрную пятницу. Например, вернулись в лидеры Marvel's Spider-Man 2 и It Takes Two.

Вот полный список самых продаваемых игр по количеству проданных копий в ЕС с 17 по 23 ноября:

Список десяти самых доходных игр в ЕС:


#игры #call of duty #battlefield #ea sports fc 26 #football manager 26
Источник: wccftech.com
