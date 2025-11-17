Такого низкого результата в момент появления не было ни у одной другой игры этой популярной серии

Прошло несколько дней с момента релиза многопользовательской сетевой игры Black Ops 7 из популярной франшизы Call of Duty. Это означает, что сейчас не только специалисты, но и простые посетители популярного западного портала Metacritic получили возможность ставить оценки. Эти оценки вряд ли порадуют создателей игры, поскольку был установлен антирекорд.

В понедельник средняя оценка по десятибалльной системе была всего 1,9 балла от 823 пользователей. Для сравнения, средняя оценка в обзорах составляет 83 из 100 баллов. Это хуже прежнего худшего результата, который в 2023 году поставила игра Modern Warfare 3. Проблемы у неё были примерно те же, которые называют и на этот раз, а именно посредственный мультиплеер и слабая кампания.

У разработчиков остаётся надежда, что оценка постепенно будет увеличиваться, поскольку онлайн-режимы игры некоторым геймерам кажутся не безнадёжными.

На самой популярной игровой платформе Steam игра также не блещет. С учётом ожиданий и масштаба этой серии около 100 000 одновременных игроков являются довольно посредственным результатом. Выпущенная год назад игра Black Ops 6 тогда привлекла одновременное внимание около 300 000 человек.

Если же сравнивать с другими выпущенными чуть раньше играми аналогичного жанра, Black Ops 7 проигрывает ещё сильнее. Battlefield 6 привлекла одновременно 747 000 игроков, тогда как в ARC Raiders на пике интереса поиграли 481 000 человек.