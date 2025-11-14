Их нашли в кампании и игровых наградах

В пятницу на ПК, PS5 и Xbox Series X/S был выпущен многопользовательский шутер Call of Duty: Black Ops 7. По мнению первых игроков, в ней используется множество ИИ-эффектов.

Это не первый случай, когда Activision применяет генеративный ИИ для создания ресурсов в Call of Duty. Так было в 2023 году в игре Call of Duty: Modern Warfare 3 и в 2024 году в Call of Duty: Black Ops 6, что также вызвало осуждение геймеров. На этот раз масштаб применения ИИ может быть ещё больше.

Пользователь Kumesicles в X/Twitter поделился изображением игровых наград в виде визитных карточек. В каждой из них есть сгенерированные ИИ объекты. Activision также использовала ИИ-ресурсы в кампании и для создания значков престижа, на получение которых игроки тратят много часов.

Ответы на пост Kumesicles и комментарии на странице игры в Steam показывают, что игрокам не понравились и другие проблемы. В их число входят невозможность поставить кампанию на паузу, постоянный онлайн-режим и вылет с уровня, когда игрок на время отходит от компьютера. В таком случае приходится начинать игру заново.