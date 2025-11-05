Call of Duty: Black Ops 7 требует минимум Radeon RX 470 или GeForce GTX 970/1060

Многопользовательская сетевая игра Call of Duty: Black Ops 7 будет представлена на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S уже 14 ноября. В преддверии этого события производители видеокарт готовят для них оптимизированные драйверы, а разработчики игры из Activision выпустили трейлер. Ещё интереснее может оказаться публикация системных требований для ПК.

Трейлер представляет собой по большей части кинематографический обзор различных режимов Black Ops 7 с кадрами из кампании, многопользовательского режима и режима зомби.





Что касается системных требований, они оказались не самыми высокими по современным меркам.

Минимальные требования:

Рекомендуемые требования:

Требования для разрешения 4K:

В представленной выше таблице не слишком много информации об оптимизации для портативных устройств. В блоге Call of Duty Activision сообщает: «Black Ops 7 полностью адаптирована для поддерживаемых портативных ПК, включая ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Разработчики улучшили читабельность пользовательского интерфейса, масштабировали каждый экран для дисплеев меньшего размера и оптимизировали игру для обеспечения плавной работы без ущерба для качества изображения. Благодаря встроенной поддержке управления в неё легко войти и сразу начать играть».

Это довольно общее описание, так что остаётся ждать релиза игры и отзывов владельцев портативных игровых ПК.