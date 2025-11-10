Сайт Конференция
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
Анонс ожидается в январе, и не все модели получат процессор Exynos 2600

Не так давно сообщалось, что компания Samsung выпустит линейку премиальных смартфонов Galaxy S26 позже обычного. Теперь утверждается, что это случится в феврале, и стоимость главной модели S26 Ultra будет увеличена. При этом говорится о том, что процессор Exynos 2600 будет применяться не во всех моделях, что вызывает сомнения в его возможностях или в возможностях Samsung получить чип в достаточных количествах.

Согласно последним сведениям, Samsung анонсирует флагманскую серию смартфонов в январе. Публикация сайта Chosun показывает, что прежде Samsung планировала выпуск на март. Что касается Exynos 2600, этот чип получат только базовый аппарат и Plus. Galaxy S26 Ultra будет работать только на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Причиной роста цены модели Ultra называют рост стоимости компонентов и пошлины. Две другие модели подорожать не должны.

Другие слухи говорят о камерах в базовой модели и Plus. Ранее говорилось о появлении в них сверхширокоугольной камеры 50 Мп. Теперь сайт SmartPrix утверждает, что этого не произойдёт, и Samsung оставит сенсор Sony IMX564 12 Мп, что и в предыдущих моделях.

Судя по упоминаниям в последней утечке прошивки для S26, Samsung перейдёт на новый сенсор Samsung ISOCELL (S5KGNG) в основной камере с разрешением 50 Мп. Размеры старого и нового сенсоров одинаковы.

В S26 Ultra 3-кратный телеобъектив будет использовать сенсор ISOCELL S5K3LD 12 Мп вместо 10 Мп в последних нескольких поколениях смартфонов.

Утечка прошивки также указывает на ёмкость аккумуляторов моделей S26 и S26 Plus: 4 300 мАч и 4 900 мАч. Эти значения не отличаются от ёмкости аккумуляторов S25 и S25 Plus. О скорости зарядки ничего не говорится.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: wccftech.com
