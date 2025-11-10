На портале SuperJob был проведён опрос, целью которого было выяснить, насколько удовлетворены своей работой представители разных профессий. Меньше всего их работа нравится продавцам, охранникам и курьерам, несмотря на то, что много говорится о высоких заработках последних.
Больше других любят свою сферу деятельности представители медицины, программисты и менеджеры служб занятости, а также водители. В целом довольны своим выбором профессии 45% участников опроса. Сменить род деятельности не отказались бы 35% опрошенных, затруднились ответить на этот вопрос 20%.
Если проанализировать разделение по полу, 48% мужчин довольны выбором профессии, тогда как среди женщин таких 43%. Среди людей с высшим образованием довольны профессией 44% участников, при среднем профессиональном образовании таких 40%.
Меньше других уверены в выборе сферы деятельности люди не старше 35 лет, а именно 41%. В возрастном диапазоне 35–45 лет довольны выбором 47% опрошенных, в возрасте более 45 лет таких 51%. Больше всего довольны те, доход которых в месяц превышает 100 000 рублей, а именно 57% участников опроса.
В октябре на портале был проведён другой опрос, который показал максимальный дефицит персонала в строительстве, медицине, логистике и продажах. 78% опрошенных компаний рассказали о нехватке работников, хотя в 2023 году таких компаний было 81%.