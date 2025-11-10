Показатели удовлетворённости зависят по большей части от уровня зарплаты

На портале SuperJob был проведён опрос, целью которого было выяснить, насколько удовлетворены своей работой представители разных профессий. Меньше всего их работа нравится продавцам, охранникам и курьерам, несмотря на то, что много говорится о высоких заработках последних.

Больше других любят свою сферу деятельности представители медицины, программисты и менеджеры служб занятости, а также водители. В целом довольны своим выбором профессии 45% участников опроса. Сменить род деятельности не отказались бы 35% опрошенных, затруднились ответить на этот вопрос 20%.

Если проанализировать разделение по полу, 48% мужчин довольны выбором профессии, тогда как среди женщин таких 43%. Среди людей с высшим образованием довольны профессией 44% участников, при среднем профессиональном образовании таких 40%.

Меньше других уверены в выборе сферы деятельности люди не старше 35 лет, а именно 41%. В возрастном диапазоне 35–45 лет довольны выбором 47% опрошенных, в возрасте более 45 лет таких 51%. Больше всего довольны те, доход которых в месяц превышает 100 000 рублей, а именно 57% участников опроса.

В октябре на портале был проведён другой опрос, который показал максимальный дефицит персонала в строительстве, медицине, логистике и продажах. 78% опрошенных компаний рассказали о нехватке работников, хотя в 2023 году таких компаний было 81%.