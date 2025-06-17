Редизайн сайта Samsung улучшает навигацию, ускоряет загрузку и делает интерфейс единым для всех регионов

Во вторник компания Samsung выпустила масштабное обновление — но не своих мобильных устройств, телевизоров или бытовой техники, а своего веб-сайта. Переработанная домашняя страница Samsung получила множество новых современных элементов пользовательского интерфейса и большее единообразие.

Samsung использовала прежний дизайн веб-сайта много лет, и он давно выглядел устаревшим. К тому же в разных странах сайт мог иметь разный облик. Эти проблемы были решены с помощью сегодняшнего большого обновления.

Редизайн Samsung виден не только в США и Великобритании, но и по всему миру. Переработанный веб-сайт приветствует посетителей Samsung из Европы, Индии, Австралии и Южной Кореи.

Некоторые незначительные различия в пользовательском интерфейсе от региона к региону существуют, но, похоже, на разных порталах наблюдается гораздо большее единообразие. Что касается самого редизайна, то можно отметить следующее.

Больше улучшенных анимаций.

Более крупные рамки изображений и анимации, иногда на весь экран.

Устаревшая карусель домашней страницы исчезла.

Панель меню наверху на домашней странице теперь прозрачна.

Лучше организованная, менее загромождённая домашняя страница.

Более плавный пользовательский интерфейс и лучшая производительность. Страницы загружаются намного быстрее и более отзывчивы.

Samsung произвела редизайн в меню выбора цвета для устройств Galaxy. Раньше названия цветов отсутствовали для всех вариантов, кроме выбранного. Теперь можно видеть название каждого цвета под каждым образцом.

Этот редизайн выпустили за несколько недель до ожидаемого запуска складных телефонов Galaxy Z следующего поколения и носимых устройств Galaxy Watch 8 на мероприятии Unpacked.