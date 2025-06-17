Компания осторожно испытывает кремниево-углеродные батареи, избегая рисков и преждевременного внедрения

Компании масштаба Samsung часто пытаются разработать что-то новое. К сожалению, в технологиях аккумуляторов она не достигла значительного прогресса за последние годы. По крайней мере, в потребительских устройствах этого не наблюдается.

При этом сообщается, что Samsung за закрытыми дверями тестирует новые технологии аккумуляторов. Инсайдер @PandaFlashPro говорит сразу о нескольких технологиях. Цель Samsung — разработать хорошую батарею с более длительным сроком службы. Безопасность также входит в число приоритетов при разработке.

Компания выбирает более долгий и безопасный подход к разработке аккумуляторов. Согласно недавним слухам, Samsung не будет выпускать никаких новых технологий аккумуляторов, пока не будет полностью удовлетворена результатами. Чтобы достичь наилучших результатов, Samsung должна провести долгосрочное тестирование.

Эта осторожность может быть причиной того, что Samsung до сих пор не использовала технологию кремниево-углеродных аккумуляторов ни для одного мобильного устройства, включая Galaxy S25 Edge. Кремниево-углеродные аккумуляторы основаны на литий-ионных, но заменяют графитовый анод на кремниево-углеродный.

Этот тип аккумулятора обеспечивает более высокую плотность энергии в меньшем корпусе. Не обошлось и без недостатков. Кремниево-углеродный анод создаёт проблемы с долговременной прочностью из-за расширения во время циклов перезарядки.

Samsung может быть особенно осторожна с принятием новых технологий аккумуляторов из-за проблем, с которыми она сталкивалась в прошлом. Речь идёт о возгораниях Galaxy Note7, повторения чего компания не желает.