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Рыночная капитализация Samsung Electronics опускается до 9-летнего минимума
Инвесторы фиксируют снижение стоимости акций Samsung на фоне проблем в полупроводниках

Инвесторы давно не слишком оптимистичны в отношении акций Samsung Electronics. Компания сталкивается со значительными проблемами на нескольких направлениях, особенно на рынке полупроводников. Это привело к устойчивому снижению стоимости акций и, как следствие, к значительному снижению её рыночной капитализации. Сейчас она находится на 9-летнем минимуме.

По состоянию на прошлую неделю рыночная капитализация Samsung Electronics достигла 345,1 трлн вон. Она остаётся одной из самых влиятельных компаний на фондовой бирже страны, на долю которой приходится почти 14% всей рыночной капитализации KOSPI.

Аналитики рынка описали сохраняющиеся проблемы в полупроводниковой сфере. Слабости Samsung в этом секторе означают, что её завод не смог получить достаточное количество заказов на производство чипов. Отсутствие уверенности со стороны разработчиков может навредить будущим перспективам.

Компания боролась за то, чтобы занять ведущее положение в прибыльном сегменте памяти с высокой пропускной способностью. Спрос здесь растёт из-за распространения ИИ. Её конкурент SK Hynix извлёк выгоду из этой возможности, и рыночная капитализация этой компании резко выросла, достигнув почти 50% от капитализации Samsung. Это является значительным ростом по сравнению с началом этого года, когда этот показатель был ниже 40%.

На сегодняшний день за последние 12 месяцев акции Samsung Electronics упали почти на 27%, в то время как акции SK Hynix выросли более чем на 11% за этот период. 

 

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#samsung
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