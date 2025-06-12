Создателя Sincey Cheats обвиняют в подделке писем и продаже софта для обхода правил Fortnite

На этой неделе компания Epic Games подала иск в Окружной суд США по Восточному округу Северной Каролины против Эдиза Атаса, также известного как Sincey Cheats и Vanta Cheats, создателя читов для игры Fortnite. Компания утверждает, что Эдиз Атас зарабатывал деньги на разработке и продаже чит-программ для игры по крайней мере с января 2023 года. По словам фирмы, программное обеспечение даёт игрокам несправедливое преимущество перед теми, кто играет честно. Это нарушает её лицензионное соглашение с конечным пользователем.

Epic также утверждает, что широкое распространение читерства может отпугнуть честных игроков, что потенциально может привести к потере продаж сезонных абонементов и косметических предметов. В своём иске Epic заявила, что была вынуждена забанить десятки тысяч учётных записей Fortnite, использующих программное обеспечение Sincey Cheats. Более 15 тысяч учётных записей были заблокированы только в Соединённых Штатах.

Кроме того, в иске утверждается, что после того как Epic Games направила YouTube уведомления об удалении видеороликов с использованием читерского программного обеспечения, Sincey Cheats отправила несколько писем уполномоченному агенту YouTube по авторским правам, выдавая себя за сотрудника Epic и ложно утверждая, что Epic хочет «официально отменить своё заявление о нарушении авторских прав», подделав адреса электронной почты Epic Games.

Иск также направлен против пяти неназванных ответчиков, которые перепродавали программное обеспечение Sincey Cheats по различным каналам. Epic Games требует возмещения компенсационных и установленных законом убытков, а также покрытия расходов на адвоката и других судебных издержек.

Это не первый случай, когда разработчик игр подаёт в суд на создателя читов. Bungie сделала так несколько раз недавно — против читеров в игре Destiny 2 — и выиграла, получив многомиллионную компенсацию.