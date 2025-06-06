Apple раскрывает влияние App Store на мировую экономику в 2024 году без учёта своих сервисов

Магазин App Store и его бизнес-модель стали мишенью для таких организаций, как Евросоюз. Там говорят, что Apple должна скорректировать свои методы работы, предоставив конкурентам справедливую конкуренцию.

Эти разбирательства могут затянуться на годы, а пока Apple решила показать, что платформа, которую она дала миллионам разработчиков для размещения своих приложений, внесла солидный вклад в мировую экономику. Компания опубликовала исследование по App Store за 2024 год. Согласно этому исследованию, вклад составляет $1,3 трлн.

Экономическое исследование было проведено аналитиками Джессикой Бёрли и профессором Андреем Фрадкиным. Работа проводилась при поддержке Apple, но высказанные мнения и выводы якобы принадлежат исключительно авторам. Исследование показывает, насколько вклад Apple в мировую экономику вырос с 2019 года. При этом число в $1,3 трлн не учитывает собственные приложения Apple или браузеры, такие как Google Chrome.

Компания утверждает, что не брала комиссионные с 90% от $1,3 трлн в счетах и продажах, сгенерированных экосистемой App Store. Рост доходов с $514 млрд в 2019 году до $1,3 трлн в 2024 году составляет 252,9%. На Китай пришлась самая большая сумма в $539 млрд, на втором месте США с $406 млрд, а на третьем — Европа с $148 млрд. $1 трлн поступил от продажи физических товаров, $131 млрд — от цифровых товаров, а $150 млрд — от рекламы. В качестве источников информации называются фирмы Statista, Comscore Media Matrix, Statcounter, Omdia, JP Morgan и другие.