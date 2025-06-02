WWDC 2025 будет менее масштабным мероприятием с ограниченным количеством анонсов, связанных с ИИ.

Image: Qwen Ai

Согласно инсайдерам Apple в материале Марка Гурмана из Bloomberg, грядущая конференция WWDC 2025 (9–13 июня) пройдет в камерном формате без громких анонсов. Ключевым событием станет открытие доступа к локальным ИИ-моделям с 3 миллиардами параметров для сторонних разработчиков — эти системы, обрабатывающие текст и автозамену, заметно уступают облачным аналогам OpenAI или Google.

Вместо прорывных технологий Apple сосредоточится на эволюционных изменениях:

iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 получат полный редизайн интерфейса в стиле visionOS с прозрачными «стеклянными» элементами;

Обновленное приложение «Перевод» с интеграцией в AirPods и Siri;

Новый режим оптимизации работы аккумулятора;

Точечные ИИ-фичи в Safari и «Фото» без детализации.

Как отмечает Гурман, внутри компании событие называют «разочарованием» на фоне успехов конкурентов. Аппаратных новинок не ожидается, а амбициозные проекты вроде нового Siri, облачных моделей на 150 млрд параметров и ИИ-поисковика отложены до WWDC 2026. Единственный яркий элемент — инструменты для разработчиков: встроенный текстовый редактор в SwiftUI и улучшенное ИИ-тестирование интерфейсов.

Image: Qwen Ai

Ключевая презентация состоится 9 июня в 10:00 PDT (21:00 МСК). Эксперты советуют ждать от Apple не технологических сенсаций, а подготовки инфраструктуры для будущего рывка.