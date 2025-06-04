Базовый iPhone 17 получит экран 120 Гц, но без технологии ProMotion

С iPad Pro в 2017 году Apple принесла новый тип технологии отображения, получивший название ProMotion. Функция ProMotion обеспечивает переменную частоту обновления в диапазоне от 24 Гц до 120 Гц. Это играет важную роль в повышении чёткости и отзывчивости дисплея.

С выходом iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в 2021 году ProMotion появилась на iPhone, но только на версиях Pro, а не на Plus-версии с дисплеем Super Retina. Некоторые ожидали получить дисплей ProMotion на базовой версии iPhone 17. Слухи намекали на такую возможность, но очередные утечки предполагают, что ProMotion останется в версиях iPhone Pro и на этот раз.

Об этом говорит китайский инсайдер с ником Fixed Focus Digital на Weibo. Apple решила сохранить функцию ProMotion эксклюзивно для iPhone 17 Pro и Pro Max, а остальная линейка будет запущена с «обычным экраном 120 Гц». У этого китайского инсайдера противоречивый послужной список, когда дело касается сообщений о будущих продуктах Apple.

В сентябре прошлого года аналитик Росс Янг сказал, что вся линейка 17 получит функцию ProMotion и Always-on display. Янг является надёжным источником связанных с Apple новостей, но противоречивые слухи заставляют сомневаться.

Единственное, что кажется определённым — что Apple увеличит частоту обновления экрана на iPhone 17 и 17 Air до 120 Гц. Это станет значительным увеличением по сравнению с 60 Гц на базовых и Plus-вариантах iPhone 16.