Новый планшет Redmi с экраном 8,8 дюйма и процессором Dimensity 9400+ получит корпус из металла и два порта USB‑C

Представители бренда Redmi недавно сообщили, что в июне выпустят в Китае игровой планшет. В преддверии этого события устройство получило сертификацию организации 3C, что указывает на возможность быстрой зарядки. Хотя официальное название пока не названо, это будет компактное высокопроизводительное устройство для геймеров, желающих получить портативность и мощность.

Сертификация 3C показывает, что планшет Redmi с модельным номером 25079RPDCC будет поддерживать проводную зарядку мощностью 67 Вт с использованием адаптера MDY-15-EQ. В описании не упоминается информация о сотовой связи, так что планшет может иметь лишь Wi‑Fi.

Говорят о наличии экрана ЖК 8,8 дюйма с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Ожидается, что устройство будет иметь цельнометаллический корпус.

Внутри этого корпуса находится процессор MediaTek Dimensity 9400+ с продвинутым охлаждением. Redmi может задействовать специальный графический чип для повышения эффективности рендеринга и минимизации энергопотребления.

Также ожидается наличие двух портов USB‑C, двух динамиков и двух линейных двигателей для улучшенной вибрационной обратной связи. Генеральный менеджер Redmi Ван Томас подтвердил, что первый флагманский компактный планшет бренда будет конкурировать с iPad Mini 7, предлагая улучшенную эргономику и тепловую эффективность. Скорее всего, его анонсируют одновременно с Redmi K80 Ultra и Xiaomi Mix Flip 2.