Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Red Magic готовит компактный игровой планшет с активным охлаждением
Новый планшет Red Magic получит OLED-дисплей 9 дюймов, чип Snapdragon 8 Elite и вентилятор

Бренд Red Magic от компании Nubia готовится выпустить новый игровой планшет. Первые подробности говорят о том, что это может быть один из самых мощных компактных планшетов года. По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит экран OLED размером примерно 9 дюймов с разрешением 2400×1504 пикселя.

Ожидается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite с частотой 4,32 ГГц. Red Magic интегрирует встроенный вентилятор охлаждения, чтобы поддерживать стабильную производительность во время длительных игровых сессий. Это выделяет устройство на фоне большинства других небольших планшетов, которые обычно используют пассивные системы охлаждения.

Источник утверждает, что планшет получит самую большую батарею среди всех компактных планшетов. Он отметил, что она будет превосходить значение 8000 мА·ч.

В комментариях инсайдер ответил на вопросы о устройствах с вентиляторами. По его словам, у некоторых флагманских аппаратов уже есть встроенные вентиляторы. До конца года могут появиться новые телефоны с вентиляторами и защитой от воды и пыли уровня IP68.

Red Magic рекламировала игровой планшет в апреле, заявив, что он будет соответствовать высоким ожиданиям пользователей. Более подробная официальная информация ожидается в ближайшее время. Компания будет не единственной в этой нише — Lenovo Legion, Redmi и Huawei также готовят компактные планшеты с флагманскими процессорами, которые выйдут в 2025 году.

Цена планшета пока неизвестна. Предположительно, оно войдёт в диапазон от 3499 до 3999 юаней (примерно от $485 до $555). Прошлая модель Gaming Tablet Pro (известная на глобальном рынке как Red Magic Nova) вышла в сентябре прошлого года с чипом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition и стартовой ценой 3999 юаней. Новый вариант может оказаться немного дешевле из-за меньшего размера, однако наличие OLED и активного охлаждения может сохранить его в премиальном сегменте.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#планшеты #red magic
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство крупнейшего терминала на юге России в аэропорту Краснодара завершат в 2026 году
4
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
14
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
16
Pixel 8 сохранил работоспособность после четырёх дней пребывания в джакузи
2
Мощный портативный компьютер GEEKOM A8 на чипах AMD потерял почти треть стоимости
3
Новейшие графические драйвера NVIDIA не требуют поддержки процессором инструкции POPCNT
2
Советский штурмовик Ил-2 появился в музее в США
2
Asus представила настольный компьютер TUF Gaming T500 класса Mobile on Desktop
+
Ugreen представила пауэрбанк PB532 емкостью 20 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
+
Обновление RPCSX-UI-Android расширяет возможности эмулятора PS3 для Android
+
Маск показал танцующего робота Optimus спустя 4 года после анонса
1
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
1
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
+
Google хочет сделать кражу Android-смартфона бессмысленным занятием
+
Pimax анонсировала обновленную линейку VR-гарнитур Dream Air и бюджетную версию SE
+
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
AMD представила серверные процессоры EPYC 4005 Grado
+
Как переговоры в Стамбуле могут стать победой Путина
1

Популярные статьи

12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
16
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
7
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
+
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
27
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
6
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
51
Мой топ-10 любимых олдскульных и брутальных шутеров — уникальные проекты и живая классика жанра
12
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
3
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
1

Сейчас обсуждают

Chihonya
13:06
Не плачь, вульва, когда нибудь ты купишь божественную 5050, муж шешун даст денях, если вести себя хорошо будешь)))
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Повелитель драных котов
13:06
наступило завтра .а прочерков нет.ухахахахаах
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель драных котов
13:03
на 6 серии это невозможно.если только суррогат какой
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель драных котов
13:03
Ну и как ?? не подавился ??ухахахаха
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
Повелитель драных котов
13:02
Зачетный троллинг
Почему распространение софта для Linux исходным кодом в реальности практически невозможно
Исмаил Гасанов
12:56
Блин похоже последние дрова пилит ИИ (даже не Индусы).Отсюда и проблемы.Это очень плохо для Nvidia, их решения всегда ценили именно за простоту и надёжность.Сейчас же появляется вопрос , а настолько л...
Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
Владимир Шорин
12:55
Детям самое оно. Ребенок хочет попробовать десяток игр и бросить через 5 минут покупать для этого ps5 очень накладно
Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
Владимир Шорин
12:52
Не наплевать ли как у них, если мы у нас?
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
spoonch
12:51
Ну это смотря какой
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
Bernigan
12:47
Реально мыла никакого нет, а то что там ты показывал производимое 9070 дерьмо, я никогда такого не видел. Фризы, вылеты, зерно, всё это у керогаза 9070, который покупают только лохи. Играю во все нови...
Сравниваем цены на видеокарты в РФ и в Германии – почему так дорого, и есть ли смысл ждать скидок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем