Новый планшет Red Magic получит OLED-дисплей 9 дюймов, чип Snapdragon 8 Elite и вентилятор

Бренд Red Magic от компании Nubia готовится выпустить новый игровой планшет. Первые подробности говорят о том, что это может быть один из самых мощных компактных планшетов года. По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит экран OLED размером примерно 9 дюймов с разрешением 2400×1504 пикселя.

Ожидается, что устройство будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite с частотой 4,32 ГГц. Red Magic интегрирует встроенный вентилятор охлаждения, чтобы поддерживать стабильную производительность во время длительных игровых сессий. Это выделяет устройство на фоне большинства других небольших планшетов, которые обычно используют пассивные системы охлаждения.

Источник утверждает, что планшет получит самую большую батарею среди всех компактных планшетов. Он отметил, что она будет превосходить значение 8000 мА·ч.

В комментариях инсайдер ответил на вопросы о устройствах с вентиляторами. По его словам, у некоторых флагманских аппаратов уже есть встроенные вентиляторы. До конца года могут появиться новые телефоны с вентиляторами и защитой от воды и пыли уровня IP68.

Red Magic рекламировала игровой планшет в апреле, заявив, что он будет соответствовать высоким ожиданиям пользователей. Более подробная официальная информация ожидается в ближайшее время. Компания будет не единственной в этой нише — Lenovo Legion, Redmi и Huawei также готовят компактные планшеты с флагманскими процессорами, которые выйдут в 2025 году.

Цена планшета пока неизвестна. Предположительно, оно войдёт в диапазон от 3499 до 3999 юаней (примерно от $485 до $555). Прошлая модель Gaming Tablet Pro (известная на глобальном рынке как Red Magic Nova) вышла в сентябре прошлого года с чипом Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition и стартовой ценой 3999 юаней. Новый вариант может оказаться немного дешевле из-за меньшего размера, однако наличие OLED и активного охлаждения может сохранить его в премиальном сегменте.