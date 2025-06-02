Искусственный интеллект оставит больший энергетический след, чем глобальный майнинг

Развитие ИИ доходит до той черты, за которой может изменить электросети и обострить климатические обязательства. Новые данные показывают, что электроэнергия, необходимая для работы передовых систем ИИ, может превысить аппетиты майнинга уже к концу года. Это будет иметь серьёзные последствия.

Быстрое распространение генеративного ИИ вызвало бум в строительстве центров обработки данных и производстве оборудования. Поскольку приложения становятся всё сложнее и распространяются всё шире, растёт спрос на оборудование от компаний вроде Nvidia и AMD. Это привело к резкому росту потребления энергии. Ожидается, что к следующему году на ИИ будет приходиться почти половина всего потребления электроэнергии центрами обработки данных. Сейчас это значение — около 20%.

Эта трансформация стала предметом исследования аспиранта Института экологических исследований Амстердамского свободного университета Алекса де Врис-Гао. Крупные технологические компании редко раскрывают потребление электроэнергии ИИ, так что де Врис-Гао использовал метод триангуляции. Он изучал цепочку поставок передовых чипов и производственные мощности ключевых игроков, таких как TSMC.

Каждый ускоритель ИИ Nvidia H100, являющийся основным элементом современных центров обработки данных, непрерывно потребляет 700 Вт при работе сложных моделей. Это следует умножить на миллионы таких ускорителей. Де Врис-Гао оценивает, что оборудование, произведённое только в 2023–2024 годах, может в итоге потреблять от 5,3 до 9,4 гигаватт. Это может превзойти всё потребление электроэнергии в Ирландии.

Настоящий скачок ещё впереди. Технология упаковки CoWoS от TSMC позволяет интегрировать мощные процессоры и высокоскоростную память в единые блоки, что является ядром современных систем ИИ. Де Врис-Гао обнаружил, что TSMC более чем удвоила свои производственные мощности CoWoS в период с 2023 по 2024 год. Спрос со стороны производителей, таких как Nvidia и AMD, по-прежнему превышает предложение.

TSMC планирует снова удвоить мощности CoWoS в 2025 году. Если тенденции сохранятся, де Врис-Гао прогнозирует, что общие потребности в мощности систем ИИ могут достичь 23 гигаватт к концу года. Это уже на уровне потребления электроэнергии в Великобритании.

Это даст ИИ больший энергетический след, чем глобальный майнинг. Международное энергетическое агентство предупреждает, что этот рост может в одиночку удвоить потребление электроэнергии центрами обработки данных в течение двух лет.

Хотя есть рост энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, эти достижения меркнут перед масштабами вводимого в строй оборудования и развёртыванием центров обработки данных. Даже несмотря на то, что отдельные центры обработки данных становятся более эффективными, общее потребление энергии продолжает расти.