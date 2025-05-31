Ожидается, что Linglong-1 внесёт существенный вклад в программу страны по снижению выбросов углекислого газа.

В Китае подходит к концу монтаж первого коммерческого малого модульного ядерного реактора Linglong-1. За его разработку отвечает Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), а размещён объект в провинции Хайнань на площадке компании Hainan Nuclear Power Co. Ltd. (HNPC). Компактность, безопасность и способность стабильно вырабатывать энергию принесли ему неофициальное название «ядерный энергобанк».

Государственные китайские СМИ рассказывают, что речь идёт о первом в мире наземном малом модульном реакторе (ММР), сооружение которого уже ведётся. Ожидается, что Linglong-1 внесёт существенный вклад в программу Китая по снижению выбросов углекислого газа. Сам реактор, известный также как ACP100, представляет собой малый водо-водяной энергоблок третьего поколения. Он является полностью китайской разработкой, защищённой правом на интеллектуальную собственность. Ещё в 2016 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) первым в мире подтвердило безопасность реакторов данного типа.

Создание реактора — часть текущего пятилетнего плана КНР (2021–2025), в котором особое внимание уделяется передовым ядерным технологиям. По информации HNPC, сейчас инженеры проводят испытания систем и готовят объект к этапу холодно-функциональных испытаний — важной проверке перед запуском в полноценную эксплуатацию.

Малые модульные реакторы, к которым относится и Linglong-1, имеют ключевые отличия от традиционных АЭС: они меньше по размеру, обладают повышенной безопасностью, и их возведение занимает меньше времени. Ключевая особенность их конструкции — пассивные системы безопасности. Современные технические решения способны автоматически заглушить реактор без вмешательства персонала и внешних источников энергии. Компактность позволяет размещать подобные энергоблоки в непосредственной близости от потребителей - например, в промышленных зонах, на объектах добычи полезных ископаемых или в регионах с высоким энергопотреблением.

Один реактор Linglong-1 способен вырабатывать 125 МВт электроэнергии, обеспечивая годовую генерацию до 1 млрд кВт·ч. Такого объёма энергии хватит для снабжения примерно 526 тысяч домохозяйств, что соответствует потребностям около миллиона человек. Замена угольной генерации энергией от Linglong-1 позволит Китаю ежегодно сокращать выбросы CO₂ ориентировочно на 880 тысяч тонн — что сравнимо с эффектом от посадки 7,5 миллионов деревьев.