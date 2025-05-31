Об этом стало известно по итогам заседания правительственной комиссии, где помимо усиления ограничительных мер на добычу криптовалюты в указанных регионах рассматривался запрет на майнинг в Пензенской области, Хакасии и Карелии.

С инициативой ввести круглогодичный запрет на добычу криптовалюты в Федеральное Правительство обратились главы Бурятии, Забайкальского края, Карелии, Хакасии и Пензенской области. Однако позже Карелия, Хакассия, Пензенская область отозвали свои предложения, так как посчитали, что это не принесет ожидаемых результатов.

Цель усиления ограничительных мер заключается в возможности стабилизировать энергопотребление. Ранее эксперты заявили о том, что оборудование для добычи криптовалюты потребляет слишком много мощностей, и не все участки выдерживают перегрузку. Из-за этого на линии происходят аварии, сопровождающиеся временным отключением подачи электроэнергии, в том числе и в социально значимые объекты.

После легализации майнинга в 2024 году Правительство России получило полномочия устанавливать запреты на майнинг по всей стране, если это будет необходимо. На прошлом заседании правительственной комиссии по энергетики было принято решение, что с 1 июля 2025 года в Бурятии и Забайкалье установят круглогодичный запрет на майнинг, который продлится до 15 марта 2031 года. После этого состоится еще одно заседание Правительства РФ, где будут обсуждать результаты запрета на криптодобычу. Допускается, что в указанных регионах могут снова ввести запрет.

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Ранее в Бурятии и Забайкалье уже вводили запрет на майнинг, но он проходил только в осенне-зимний период во время пиковых нагрузок на сеть. Эксперты приняли решение, что этих мер недостаточно, поэтому был установлен круглогодичный запрет. Однако в соответствии с изменениями в законодательство РФ майнеры смогут продолжить работу, но только при условии, что они будут самостоятельно генерировать энергию, необходимую для добычи цифровых активов. В этом случае они не будут подключаться к общей энергосети и снижать эффективность ее работы.

Эксперты не пришли к единому мнению, что нововведение будет эффективным. В Ассоциации промышленного майнинга предположили, что это может привести к тому, что майнеры будут переходить в теневой сектор.