Поставки носимых устройств Xiaomi выросли на 44% благодаря обновлённым браслетам и серии Redmi

По данным фирмы Canalys, с 1 января по 31 марта было выпущено 46,6 млн носимых устройств, что дало ежегодный прирост на 13%. Согласно последним статистическим данным, в которых сведены смарт-браслеты и смарт-часы, Xiaomi является главным мировым поставщиком с показателем 8,7 млн и долей рынка 19%.

Xiaomi выдала впечатляющий годовой рост поставок на 44%, обновив серии смарт-браслетов и часов, а также представив более доступные продукты серии Redmi. Так, Redmi Band 5 стал одним из самых продаваемых носимых устройств в первом квартале.

Apple заняла второе место с 7,6 млн поставок и долей рынка 16%. Huawei — третья с 7,1 млн поставок и долей рынка 15%. Этому способствовал высокий спрос на устройства серий Watch GT и Watch Fit.

Samsung выпустила 4,9 млн носимых устройств, набрав 11% доли рынка благодаря устойчивому росту на развивающихся рынках. Garmin замыкает пятёрку лидеров с 1,8 млн поставок, имея 4% рынка.

Canalys провела исследование потребителей в Европе по факторам, которые пользователи учитывают при покупке умных часов. Цена и продолжительность работы были двумя наиболее важными факторами для потребителей. Функции отслеживания здоровья, название бренда и дизайн также принимаются во внимание при выборе носимого устройства. Спортивные функции были среди наименее важных факторов.

Canalys прогнозирует, что интеграция экосистемы и послепродажные услуги останутся ведущими областями конкуренции на рынке носимых устройств. Модели на основе подписки будут играть ключевую роль в повышении вовлечённости пользователей и доходов бренда.