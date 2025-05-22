Смартфон Xiaomi 15S Pro получил 3-нм процессор, OLED-экран 2K и батарею 6100 мАч

Компания Xiaomi 22 мая представила у себя в стране долгожданный смартфон 15S Pro. Это специальная версия в серии 15, впервые на основе собственного процессора Xiaomi Xring O1.

Аппарат обладает экраном OLED 6,73 дюйма с четырьмя изогнутыми краями и разрешением 3200×1440. Панель использует материал M9 производства TCL Huaxing и поддерживает динамическую частоту обновления LTPO 1–120 Гц с трёхзонной сегментацией. Пиковая яркость SDR равна 3200 нит, есть HDR10+ и Dolby Vision. Доступно 192-зонное локальное тональное отображение, сенсорная выборка 300 Гц, ШИМ-затемнение 1920 Гц. Xiaomi использует защитное стекло Dragon Crystal Glass 2.0 и ультразвуковой сканер отпечатков внутри экрана.

Чип Xring O1 произведён по техпроцессу 3 нм с 19 млрд транзисторов. У него 10-ядерный CPU с двумя мощными ядрами X925 с частотой 3,9 ГГц. Графический процессор — 16-ядерный блок Immortalis-G925. Охлаждение Ring Cold Pump Pro отвечает за теплоотвод с помощью системы разделения пара и жидкости и площади рассеивания тепла 4053 мм².

Аппарат работает на оболочке HyperOS 2.0. Она приносит улучшенный контроль системы, эффективное управление задачами и новые возможности персонализации.

Сзади три камеры по 50 Мп каждая. Основная — 1/1,31-дюймовый модуль Light Fusion 900 с апертурой f/1,44 и Hyper OIS. Есть сверхширокоугольная камера с полем обзора 115°, а также 5-кратный перископический телеобъектив с 10-кратным зумом без потерь. Все три используют объективы Leica Summilux. Камера поддерживает полнофокусное видео 8K и ночную съёмку видео 4K с обработкой AI. ISP v4 от Xiaomi обрабатывает до 8,7 млрд пикселей в секунду. Передняя камера — 32 Мп с поддержкой съёмки видео 4K на скорости 60 кадров/с.

Смартфон оборудован аккумулятором высокой плотности ёмкостью 6100 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку 90 Вт, беспроводную — 50 Вт и магнитную беспроводную зарядку. Толщина телефона равна 8,33 мм, а вес — 216 г.

Доступны стандарты Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1 и инфракрасный пульт дистанционного управления. Телефон поддерживает две SIM-карты, стереодинамики с Dolby Atmos, массив из четырёх микрофонов и защиту от пыли и воды по стандарту IP68. Он также включает поддержку сверхширокополосной связи (UWB) для точного пространственного взаимодействия с интеллектуальными автомобилями и продуктами для умного дома.

Xiaomi 15S Pro в конфигурации 16 ГБ + 512 ГБ стоит 5499 юаней ($760), а версия 16 ГБ + 1 ТБ стоит 5999 юаней ($830). Продажи в Китае уже начались.