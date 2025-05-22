Новые модели Honor 400 серии предлагают камеры на 200 Мп, функции ИИ и защиту IP69

Четверг оказался весьма насыщенным на анонсы смартфонов днём. Помимо Xiaomi, отличилась компания Honor, представив аппараты 400 Pro 5G и Honor 400 5G со ставкой на фотосъёмку и ИИ.

В обеих моделях установлена основная камера с разрешением 200 Мп. Аппарат Pro добавляет камеру AI Super Zoom с сенсором размером 1/1,4 дюйма, поддерживая 50-кратный зум. Опция AI Image to Video способна превратить снимки в видеоролики.

Есть и другие инструменты искусственного интеллекта. Например, возможность объединить до девяти живых снимков в одно видео с помощью функции Moving Photo Collage. Доступны функции AI Eraser, AI Outpainting и AI Reflection Removal.

Смартфоны работают с программной оболочкой MagicOS 9.0 и Google Gemini AI. Это даёт им доступ к Circle to Search, переводам в реальном времени, инструментам письма с применением ИИ, умному диктофону и субтитрам в реальном времени.

Обрабатывает всё это процессор Snapdragon 8 Gen 3 и 12 ГБ памяти, питаясь от батареи ёмкостью 5300 мА·ч. Она заряжается до 50% за 15 минут. Стандартная модель оснащена чипом Snapdragon 7 Gen 3.

Установлены экраны AMOLED с пиковой яркостью 5000 нит. Частота обновления у Honor 400 Pro равна 120 Гц.

Honor 400 Pro получил защиту уровня IP68 и IP69 от воды, пыли и падений. При этом у него корпус толщиной лишь 8,1 мм. Обычная модель Honor 400 имеет защиту IP65.

Honor обещает шесть лет патчей безопасности и версий Android.

Honor 400 Pro стоит от 700 фунтов за модель 12 ГБ + 512 ГБ, стандартная версия стоит от 400 фунтов за 256 ГБ (449 фунтов за 512 ГБ).