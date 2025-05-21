Релиз ожидается в сентябре вместе с версией Pro на базе Snapdragon 8 Gen 4

На фоне постоянных слухов о редизайне iPhone 17 серия Xiaomi 16 также начала обрастать подробностями. До недавнего времени утечки о будущих флагманах Xiaomi в основном касались аппаратных нововведений по сравнению с Xiaomi 15. Теперь инсайдер Маджин Бу опубликовал рендер Xiaomi 16, созданный по CAD-изображениям.

Судя по изображению, смартфон сохранит тройной модуль камеры, характерный для предшественника. Камеры снова сгруппированы в волнообразный блок, однако символический четвёртый глазок, который ранее использовался исключительно для симметрии, теперь полностью исчез. Бренд Leica по-прежнему будет на корпусе, но его сместили в правый нижний угол модуля. Светодиодная вспышка осталась справа от блока камер — без изменений относительно прошлой модели.

Также рендер демонстрирует двухцветную заднюю панель, что перекликается с ранними слухами о дизайне iPhone 17. Тёмная зона может быть техническим элементом — вырезом под катушку беспроводной зарядки, который, скорее всего, будет скрыт на серийных устройствах. Сам корпус, судя по всему, получит чуть более тонкий профиль и переработанные материалы отделки.

Релиз Xiaomi 16 ожидается ближе к концу сентября, примерно одновременно с iPhone 17 и iPhone 17 Pro. Одновременно с базовой моделью будет представлен Xiaomi 16 Pro. Оба устройства, по предварительным данным, станут одними из первых флагманов на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite 2.