Новая серия HP OmniBook 5 предлагает до 34 часов работы и поддержку Copilot+

Компания HP обновляет популярную линейку бюджетных ноутбуков, используя процессоры Qualcomm для повышения производительности и автономности. Серия OmniBook 5 выходит в двух размерах и с двумя процессорами серии Snapdragon X.

Известный производитель ПК анонсировал OmniBook 5 14 и OmniBook 5 16 с процессорами Snapdragon X и Snapdragon X Plus. Как следует из названия, одна модель оснащена более компактным 14-дюймовым дисплеем, в то время как другая — более крупным 16-дюймовым. Процессоры серии Snapdragon X предлагают прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями. Главная особенность — это энергоэффективность, позволяющая достичь долгой работы от аккумулятора.

HP заявляет впечатляющую автономность — до 34 часов, а быстрая зарядка восполняет до 50% всего за 30 минут. Новая серия OmniBook 5 располагается ниже OmniBook X, поэтому не столь мощная, как старшая модель. Тем не менее, пользователю доступны функции ИИ Copilot+, такие как Recall, Click-to-Do и многое другое. Спереди установлены OLED-дисплеи с разрешением 2K, также поддерживается подключение одного внешнего монитора 5K или двух 4K-мониторов.

Кроме того, новая серия HP OmniBook 5 оснащена передней ИК-камерой FHD и поддерживает Audio Boost 2.0 с системой шумоподавления на базе ИИ. Новая 14-дюймовая модель поступит в продажу в июне, а 16-дюймовые версии дебютируют в июле. HP OmniBook 5 14 стартует от $799, а OmniBook 5 16 — от $849.