Складной смартфон Vivo X Fold 5 может получить батарею 6000 мА·ч и 50 Мп телеобъектив

Недавно появилась многочисленная информация о выходящем в этом году складном смартфоне X Fold 5 от компании Vivo. Если в прошлом годы производитель представил модели Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro, то теперь новинка ожидается в единственном варианте. Vivo, как сообщается, решила пропустить цифру 4 в названии. Это типично для Китая, где цифра 4 считается несчастливой из-за созвучия со словом «смерть». В недавнем посте на портале Weibo инсайдер Digital Chat Station заявил, что устройство выпустят в ближайшие месяцы.

По его словам, запуск Vivo X Fold 5 в Китае предварительно намечен на июль, но бренд также рассматривает возможность переноса на июнь. Ранее инсайдер утверждал, что X Fold 5 выйдет в третьем квартале этого года.

Ожидается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч, беспроводную зарядку и перископический телефотообъектив Sony IMX882 с разрешением 50 Мп. Модуль камеры сохраняет привычную крупную круглую форму.

Спереди у смартфона можно ожидать получить две селфи-камеры по 20 Мп, размещённые на внешнем и внутреннем экранах соответственно. Между тем, ранее говорилось, что X Fold 5 получит две камеры по 32 Мп спереди и внутри.

Сообщается, что инженерный прототип поддерживает круглосуточный режим Always-On Display (AOD). Флагманская версия, как ожидается, будет поставляться с конфигурацией 16 ГБ + 1 ТБ.